https://ria.ru/20221215/natspark-1838793312.html

В Магаданской области появится новый национальный парк

В Магаданской области появится новый национальный парк - РИА Новости, 15.12.2022

В Магаданской области появится новый национальный парк

На территории Магаданской области создадут национальный парк "Черский" имени А. В. Андреева, сообщили в правительстве России. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:12

2022-12-15T14:12

2022-12-15T14:12

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МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. На территории Магаданской области создадут национальный парк "Черский" имени А. В. Андреева, сообщили в правительстве России."В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения. Постановление уже подписал Михаил Мишустин. Она будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах. Общая площадь составит более 742 тысяч гектаров", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что парк позволит сохранить уникальные ландшафты и природные комплексы бассейна верховьев реки Колымы, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта."Новой территории решено присвоить имя Александра Владимировича Андреева — орнитолога и зоолога, посвятившего жизнь изучению птиц в экстремальных зимних условиях Крайнего Севера. Его разработки послужили основой идеи создания в области национального парка", — добавили в правительстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/zimnie-tsvety-1833967889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

михаил мишустин, россия, магаданская область, природа, новости - туризм, туризм