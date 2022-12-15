https://ria.ru/20221215/natspark-1838793312.html
В Магаданской области появится новый национальный парк
В Магаданской области появится новый национальный парк - РИА Новости, 15.12.2022
В Магаданской области появится новый национальный парк
На территории Магаданской области создадут национальный парк "Черский" имени А. В. Андреева, сообщили в правительстве России. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:12
2022-12-15T14:12
2022-12-15T14:12
туризм
михаил мишустин
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магаданская область
природа
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МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. На территории Магаданской области создадут национальный парк "Черский" имени А. В. Андреева, сообщили в правительстве России."В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения. Постановление уже подписал Михаил Мишустин. Она будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах. Общая площадь составит более 742 тысяч гектаров", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что парк позволит сохранить уникальные ландшафты и природные комплексы бассейна верховьев реки Колымы, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта."Новой территории решено присвоить имя Александра Владимировича Андреева — орнитолога и зоолога, посвятившего жизнь изучению птиц в экстремальных зимних условиях Крайнего Севера. Его разработки послужили основой идеи создания в области национального парка", — добавили в правительстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221124/zimnie-tsvety-1833967889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, магаданская область, природа, новости - туризм, туризм
Туризм, Михаил Мишустин, Россия, Магаданская область, природа, Новости - Туризм, Туризм
В Магаданской области появится новый национальный парк
На территории Магаданской области создадут новый национальный парк "Черский"
МАГАДАН, 15 дек – РИА Новости. На территории Магаданской области создадут национальный парк "Черский" имени А. В. Андреева, сообщили в правительстве России.
"В России появится еще одна особо охраняемая природная территория федерального значения. Постановление уже подписал Михаил Мишустин
. Она будет включать три отдельных кластера, расположенных в Сусуманском и Ягоднинском городских округах. Общая площадь составит более 742 тысяч гектаров", — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что парк позволит сохранить уникальные ландшафты и природные комплексы бассейна верховьев реки Колымы, а также археологические и геологические памятники у Черского хребта.
"Новой территории решено присвоить имя Александра Владимировича Андреева — орнитолога и зоолога, посвятившего жизнь изучению птиц в экстремальных зимних условиях Крайнего Севера. Его разработки послужили основой идеи создания в области национального парка", — добавили в правительстве.