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СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину" - РИА Новости, 15.12.2022
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СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину"
СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину" - РИА Новости, 15.12.2022
СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину"
ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:39
2022-12-15T03:33
в мире
россия
украина
турция
нато
евросоюз
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ.Однако некоторые скептически относятся к возможности скорой публикации документа, отмечает издание.Согласно проекту заявления, ЕС и НАТО призовут Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины". Они также вновь выразят поддержку независимости Украины.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, россия, украина, турция, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Турция, НАТО, Евросоюз
02:39 15.12.2022 (обновлено: 03:33 15.12.2022)
 
СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину"

Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ.
"Заявление... находилось в работе более года, но (его публикация) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов. По их словам, окончательная версия документа может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года.
Однако некоторые скептически относятся к возможности скорой публикации документа, отмечает издание.
Согласно проекту заявления, ЕС и НАТО призовут Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины". Они также вновь выразят поддержку независимости Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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