https://ria.ru/20221215/nato-1838756320.html

СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину"

СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину" - РИА Новости, 15.12.2022

СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину"

ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:39

2022-12-15T02:39

2022-12-15T03:33

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украина

турция

нато

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ.Однако некоторые скептически относятся к возможности скорой публикации документа, отмечает издание.Согласно проекту заявления, ЕС и НАТО призовут Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины". Они также вновь выразят поддержку независимости Украины.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221214/postavki-1838643319.html

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в мире, россия, украина, турция, нато, евросоюз