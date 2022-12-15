02:39 15.12.2022 (обновлено: 03:33 15.12.2022)
СМИ: ЕС и НАТО могут официально призвать Россию "покинуть Украину"
Politico: ЕС и НАТО могут опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ЕС и НАТО могут в ближайшее время официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его расположение документ.
"Заявление... находилось в работе более года, но (его публикация) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на дипломатов. По их словам, окончательная версия документа может быть представлена уже на следующей неделе или в начале 2023 года.
Однако некоторые скептически относятся к возможности скорой публикации документа, отмечает издание.
Согласно проекту заявления, ЕС и НАТО призовут Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести силы с Украины". Они также вновь выразят поддержку независимости Украины.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.