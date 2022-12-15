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Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров
Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров
Фискальная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:45
2022-12-15T15:45
2022-12-15T16:06
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фискальная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена, заявил президент России Владимир Путин."Фискальная и административная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что спрос на их инновационную продукцию будет поддержан за счет долгосрочных заказав и субсидий от государства.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:45 15.12.2022 (обновлено: 16:06 15.12.2022)
Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров
Президент Путин призвал снизить фискальную нагрузку для резидентов промышленных кластеров