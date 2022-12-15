https://ria.ru/20221215/nagruzka-1838921708.html

Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров

Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал снизить фискальную нагрузку резидентов промышленных кластеров

Фискальная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:45

2022-12-15T15:45

2022-12-15T16:06

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Фискальная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена, заявил президент России Владимир Путин."Фискальная и административная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль", - сказал он на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Путин подчеркнул, что спрос на их инновационную продукцию будет поддержан за счет долгосрочных заказав и субсидий от государства.

https://ria.ru/20221115/zavody-1831568340.html

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экономика, владимир путин, россия