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Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере - РИА Новости, 15.12.2022
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Музейные маршруты России - 2022
https://ria.ru/20221215/muzei-1838954872.html
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере - РИА Новости, 15.12.2022
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
Крупнейшие музеи Гонконга заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Российской Федерации Ольга... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:02
2022-12-15T17:03
музейные маршруты россии - 2022
россия
гонконг
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
китай
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Крупнейшие музеи Гонконга заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова."Учреждения Культурного района Западного Коулуна заинтересованы в межмузейном диалоге с российскими коллегами и ждут наши выставки. Будем рады сотрудничеству", – написала министр.В четверг в рамках визита на Азиатский форум культурного сотрудничества, который проходит в Гонконге, Любимова посетила Дворец-музей Гонконга, в котором представлено более 900 реликвий из пекинского императорского комплекса "Гугун". Также министр побывала в Музее М+, одном из крупнейших в мире музеев современного искусства, посвященном дизайну, архитектуре, кинематографу, телевидению, анимации, рекламе, видеоиграм и комиксам.Ранее Любимова рассказала участникам Азиатского форума культурного сотрудничества о российских проектах в сфере культуры: программе "Пушкинская карта", проекте "Придумано в России", школе креативных индустрий, модельных библиотеках нового поколения и проекте "Гений места", который должен способствовать развитию креативной экономики и созданию новых интеллектуальных продуктов. Кроме того, на полях форума министр культуры России и директор Бюро культуры, спорта и туризма правительства САР Гонконг (КНР) Кевин Еунг договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.
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россия, гонконг, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), китай
Музейные маршруты России - 2022, Россия, Гонконг, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Китай
17:02 15.12.2022 (обновлено: 17:03 15.12.2022)
 

Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере

© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииРоссия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Крупнейшие музеи Гонконга заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
"Учреждения Культурного района Западного Коулуна заинтересованы в межмузейном диалоге с российскими коллегами и ждут наши выставки. Будем рады сотрудничеству", – написала министр.
Большой китайский мост в Александровском парке Государственного музея-заповедника Царское Село в Пушкине - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:44Музейные маршруты России - 2022
От Янтарной комнаты до морских скелетов: что смотреть в музеях в 2023 годуВ 2023 году федеральные музеи покажут уникальные выставки: Царское Село расскажет о воссоздании Янтарной комнаты, Музей МХАТа отметит столетие, а Музей Мирового океана покажет каменные топоры Новой Гвинеи.
В четверг в рамках визита на Азиатский форум культурного сотрудничества, который проходит в Гонконге, Любимова посетила Дворец-музей Гонконга, в котором представлено более 900 реликвий из пекинского императорского комплекса "Гугун". Также министр побывала в Музее М+, одном из крупнейших в мире музеев современного искусства, посвященном дизайну, архитектуре, кинематографу, телевидению, анимации, рекламе, видеоиграм и комиксам.
Ранее Любимова рассказала участникам Азиатского форума культурного сотрудничества о российских проектах в сфере культуры: программе "Пушкинская карта", проекте "Придумано в России", школе креативных индустрий, модельных библиотеках нового поколения и проекте "Гений места", который должен способствовать развитию креативной экономики и созданию новых интеллектуальных продуктов. Кроме того, на полях форума министр культуры России и директор Бюро культуры, спорта и туризма правительства САР Гонконг (КНР) Кевин Еунг договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.
 
Музейные маршруты России - 2022РоссияГонконгОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Китай
 
 
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