Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере

От Янтарной комнаты до морских скелетов: что смотреть в музеях в 2023 году

В 2023 году федеральные музеи покажут уникальные выставки: Царское Село расскажет о воссоздании Янтарной комнаты, Музей МХАТа отметит столетие, а Музей Мирового океана покажет каменные топоры Новой Гвинеи.