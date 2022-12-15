17:02 15.12.2022 (обновлено: 17:03 15.12.2022)
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииРоссия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
Россия и Гонконг будут сотрудничать в музейной сфере
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Крупнейшие музеи Гонконга заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
"Учреждения Культурного района Западного Коулуна заинтересованы в межмузейном диалоге с российскими коллегами и ждут наши выставки. Будем рады сотрудничеству", – написала министр.
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В четверг в рамках визита на Азиатский форум культурного сотрудничества, который проходит в Гонконге, Любимова посетила Дворец-музей Гонконга, в котором представлено более 900 реликвий из пекинского императорского комплекса "Гугун". Также министр побывала в Музее М+, одном из крупнейших в мире музеев современного искусства, посвященном дизайну, архитектуре, кинематографу, телевидению, анимации, рекламе, видеоиграм и комиксам.
Ранее Любимова рассказала участникам Азиатского форума культурного сотрудничества о российских проектах в сфере культуры: программе "Пушкинская карта", проекте "Придумано в России", школе креативных индустрий, модельных библиотеках нового поколения и проекте "Гений места", который должен способствовать развитию креативной экономики и созданию новых интеллектуальных продуктов. Кроме того, на полях форума министр культуры России и директор Бюро культуры, спорта и туризма правительства САР Гонконг (КНР) Кевин Еунг договорились о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере культуры и искусства.