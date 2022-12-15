https://ria.ru/20221215/murphy-1838868467.html

Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"

Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе" - РИА Новости, 15.12.2022

Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"

Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:49

2022-12-15T15:49

2022-12-15T15:49

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline. Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает ее за выдающиеся заслуги в кинематографе."Мы так рады отметить влияние на кино и телевидение, которое на протяжении десятилетий оказывал Мерфи — как перед камерой, так и за ней", — сказала глава Ассоциации Хелен Хёне. У Мерфи уже есть "Золотой глобус" за роль второго плана в музыкальной драме "Девушки мечты", за которую его также выдвигали на "Оскар". Еще он был в числе претендентов на "Золотой глобус" за работу над лентами "Меня зовут Долемайт", "Чокнутый профессор", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поменяться местами", "Сорок восемь часов". Ранее премию Сесила Б. ДеМилля получили Джейн Фонда (2020), Том Хэнкс (2019), Джефф Бриджес (2018), Опра Уинфри (2017), Мерил Стрип (2016), Дензел Вашингтон (2015) , Джордж Клуни (2014), Вуди Аллен (2013), Морган Фримен (2012) и многие другие. Церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 10 января 2023 года.

https://ria.ru/20221212/globus-1838162934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

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