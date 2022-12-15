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Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе" - РИА Новости, 15.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221215/murphy-1838868467.html
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе" - РИА Новости, 15.12.2022
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"
Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:49
2022-12-15T15:49
культура
новости культуры
эдди мерфи
золотой глобус
кино и сериалы
знаменитости
звезды
джейн фонда
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline. Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает ее за выдающиеся заслуги в кинематографе."Мы так рады отметить влияние на кино и телевидение, которое на протяжении десятилетий оказывал Мерфи — как перед камерой, так и за ней", — сказала глава Ассоциации Хелен Хёне. У Мерфи уже есть "Золотой глобус" за роль второго плана в музыкальной драме "Девушки мечты", за которую его также выдвигали на "Оскар". Еще он был в числе претендентов на "Золотой глобус" за работу над лентами "Меня зовут Долемайт", "Чокнутый профессор", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поменяться местами", "Сорок восемь часов". Ранее премию Сесила Б. ДеМилля получили Джейн Фонда (2020), Том Хэнкс (2019), Джефф Бриджес (2018), Опра Уинфри (2017), Мерил Стрип (2016), Дензел Вашингтон (2015) , Джордж Клуни (2014), Вуди Аллен (2013), Морган Фримен (2012) и многие другие. Церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 10 января 2023 года.
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новости культуры, эдди мерфи, золотой глобус, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джейн фонда, том хэнкс, мерил стрип, опра уинфри, джефф бриджес, дензел вашингтон, джордж клуни, вуди аллен (стюарт конигсберг), морган фримен
Культура, Новости культуры, Эдди Мерфи, Золотой глобус, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джейн Фонда, Том Хэнкс, Мерил Стрип, Опра Уинфри, Джефф Бриджес, Дензел Вашингтон, Джордж Клуни, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Морган Фримен
15:49 15.12.2022
 
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"

Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе"

© AP Photo / Evan AgostiniАктер Эдди Мерфи
Актер Эдди Мерфи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline.
Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает ее за выдающиеся заслуги в кинематографе.
"Мы так рады отметить влияние на кино и телевидение, которое на протяжении десятилетий оказывал Мерфи — как перед камерой, так и за ней", — сказала глава Ассоциации Хелен Хёне.
У Мерфи уже есть "Золотой глобус" за роль второго плана в музыкальной драме "Девушки мечты", за которую его также выдвигали на "Оскар".
Еще он был в числе претендентов на "Золотой глобус" за работу над лентами "Меня зовут Долемайт", "Чокнутый профессор", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поменяться местами", "Сорок восемь часов".
Ранее премию Сесила Б. ДеМилля получили Джейн Фонда (2020), Том Хэнкс (2019), Джефф Бриджес (2018), Опра Уинфри (2017), Мерил Стрип (2016), Дензел Вашингтон (2015) , Джордж Клуни (2014), Вуди Аллен (2013), Морган Фримен (2012) и многие другие.
Церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 10 января 2023 года.
Американская премия Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 19:18Культура
Второй "Аватар" и "Топ Ган: Мэверик" номинировали на "Золотой глобус"
 
КультураНовости культурыЭдди МерфиЗолотой глобусКино и сериалыЗнаменитостизвездыДжейн ФондаТом ХэнксМерил СтрипОпра УинфриДжефф БриджесДензел ВашингтонДжордж КлуниВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)Морган Фримен
 
 
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