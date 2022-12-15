https://ria.ru/20221215/murphy-1838868467.html
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе" - РИА Новости, 15.12.2022
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"
Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:49
2022-12-15T15:49
2022-12-15T15:49
культура
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эдди мерфи
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кино и сериалы
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает Deadline. Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает ее за выдающиеся заслуги в кинематографе."Мы так рады отметить влияние на кино и телевидение, которое на протяжении десятилетий оказывал Мерфи — как перед камерой, так и за ней", — сказала глава Ассоциации Хелен Хёне. У Мерфи уже есть "Золотой глобус" за роль второго плана в музыкальной драме "Девушки мечты", за которую его также выдвигали на "Оскар". Еще он был в числе претендентов на "Золотой глобус" за работу над лентами "Меня зовут Долемайт", "Чокнутый профессор", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поменяться местами", "Сорок восемь часов". Ранее премию Сесила Б. ДеМилля получили Джейн Фонда (2020), Том Хэнкс (2019), Джефф Бриджес (2018), Опра Уинфри (2017), Мерил Стрип (2016), Дензел Вашингтон (2015) , Джордж Клуни (2014), Вуди Аллен (2013), Морган Фримен (2012) и многие другие. Церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 10 января 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эдди мерфи, золотой глобус, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джейн фонда, том хэнкс, мерил стрип, опра уинфри, джефф бриджес, дензел вашингтон, джордж клуни, вуди аллен (стюарт конигсберг), морган фримен
Культура, Новости культуры, Эдди Мерфи, Золотой глобус, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джейн Фонда, Том Хэнкс, Мерил Стрип, Опра Уинфри, Джефф Бриджес, Дензел Вашингтон, Джордж Клуни, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Морган Фримен
Эдди Мерфи получит почетную награду на "Золотом глобусе"
Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Эдди Мерфи получит почетную премию Сесила Б. ДеМилля на "Золотом глобусе", сообщает
Deadline.
Голливудская ассоциация иностранной прессы вручает ее за выдающиеся заслуги в кинематографе.
"Мы так рады отметить влияние на кино и телевидение, которое на протяжении десятилетий оказывал Мерфи — как перед камерой, так и за ней", — сказала глава Ассоциации Хелен Хёне.
У Мерфи уже есть "Золотой глобус" за роль второго плана в музыкальной драме "Девушки мечты", за которую его также выдвигали на "Оскар".
Еще он был в числе претендентов на "Золотой глобус" за работу над лентами "Меня зовут Долемайт", "Чокнутый профессор", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Поменяться местами", "Сорок восемь часов".
Ранее премию Сесила Б. ДеМилля получили Джейн Фонда (2020), Том Хэнкс (2019), Джефф Бриджес (2018), Опра Уинфри (2017), Мерил Стрип (2016), Дензел Вашингтон (2015) , Джордж Клуни (2014), Вуди Аллен (2013), Морган Фримен (2012) и многие другие.
Церемония вручения премии "Золотой глобус" пройдет 10 января 2023 года.