https://ria.ru/20221215/msp-1838665633.html

Исаевич: каждый 17-й предприниматель получил поддержку Корпорации МСП

Исаевич: каждый 17-й предприниматель получил поддержку Корпорации МСП - РИА Новости, 15.12.2022

Исаевич: каждый 17-й предприниматель получил поддержку Корпорации МСП

В 2022 году каждый 17-й предприниматель получил финансовую и нефинансовую поддержку Корпорации МСП (КМСП) и ее дочерних обществ, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:00

2022-12-15T10:00

2022-12-15T12:20

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В 2022 году каждый 17-й предприниматель получил финансовую и нефинансовую поддержку Корпорации МСП (КМСП) и ее дочерних обществ, сообщил генеральный директор корпорации Александр Исаевич.По его словам, согласно обновленной стратегии развития КМСП, к в 2025 году поддержкой института развития должен быть охвачен каждый пятый представитель малого и среднего бизнеса России."Этот год был непростым для малого и среднего предпринимательства. Едва оправившись от пандемии, пришлось противостоять санкциям, резко увеличивать темпы импортозамещения, перестраивать логистику, искать новых партнеров и рынки сбыта. Наша задача в этих условиях заключалась в концентрации усилий на направлениях, максимально востребованных среди предпринимателей. Это касалось, прежде всего, финансовых мер поддержки, реализуемых совместно с Минэкономразвития", - сказал Исаевич, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.Он добавил, что, помимо финансовых мер, приоритетными направлениями поддержки стали помощь в рынках сбыта и онлайн-услуги на Цифровой платформе МСП.РФ.По словам Исаевича, наибольший рост охвата мерами поддержки (в 2,6 раза по сравнению с 2020 годом) произошел в сфере предоставления льготных кредитов, гарантий и поручительств. Этого удалось достичь во многом благодаря масштабированию механизма "зонтичных" поручительств на всю страну и реализации специальных программ льготного кредитования.В частности, совместная с Банком России программа стимулирования кредитования (ПСК) стала тем гибким финансовым инструментом, который помогает бизнесу получать заемные средства под приемлемые проценты.Также в этом году значимой мерой поддержки для предпринимателей оставалось участие в закупках госкомпаний. Благодаря им в непростых экономических условиях бизнес получил стабильный рынок сбыта своей продукции. В 2022 году охват в этой сфере вырос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом — поддержку получил каждый 34-й предприниматель против каждого 48-го двумя годами ранее."За девять месяцев по доле закупок у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ был установлен рекорд — 48,5% от общего объема (31% годом ранее). Положительно на динамику влияет и то, что госкомпании под западными санкциями обязали соблюдать установленную квоту по закупкам у малого и среднего бизнеса. Для поддержки тех, кто решил стать поставщиком, мы в рамках сервиса "Доступ к закупкам крупных госкомпаний" на МСП.РФ создали два блока "Гид по закупкам" и "Сфера знаний" для консультаций и обучения в области закупок", - сказал генеральный директор Корпорации МСП.Исаевич подчеркнул, что заметную роль в увеличении охвата нефинансовыми мерами поддержки предпринимателей сыграл запуск Цифровой платформы МСП.РФ. Ее пользователями с момента запуска в феврале 2022 года стали уже более 265 тысяч человек, к ней присоединился каждый 41-й предприниматель.Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел накануне селекторное совещание с регионами по мерам поддержки бизнеса в рамках нацпроекта МСП. Он отметил, что количество занятых в секторе, "несмотря на обстоятельства", в этом году выросло на 500 тысяч и достигло 22 миллионов человек, не считая самозанятых.

https://ria.ru/20221201/turbiznes-1835519198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич