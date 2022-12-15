https://ria.ru/20221215/mrot-1838926450.html
Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ
Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ - РИА Новости, 15.12.2022
Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ
Необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:59
2022-12-15T15:59
2022-12-15T16:19
общество
россия
мрот
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/mrot-1837084149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мрот, владимир путин
Общество, Россия, МРОТ, Владимир Путин
15:59 15.12.2022 (обновлено: 16:19 15.12.2022)
Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ
Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ темпами выше инфляции и роста средних зарплат
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.