https://ria.ru/20221215/mrot-1838926450.html

Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ

Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ - РИА Новости, 15.12.2022

Путин призвал и дальше увеличивать МРОТ

Необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:59

2022-12-15T15:59

2022-12-15T16:19

общество

россия

мрот

владимир путин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат, заявил президент РФ Владимир Путин."Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/mrot-1837084149.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мрот, владимир путин