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В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов - РИА Новости, 15.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221215/mosty-1839005543.html
В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов
В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов - РИА Новости, 15.12.2022
В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов
Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:19
2022-12-15T20:19
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2022 году протяженность отремонтированных мостов составила около 342 погонных метров. В следующем году планируется приведение в нормативное состояние 676 погонных метров искусственных сооружений, в том числе через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина и другие.Еще по нескольким сооружениям планируется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".Всего на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области расположено 887 искусственных сооружений, в том числе – 865 мостов и 22 путепровода.Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта сооружений, обеспечению контроля за качеством проводимых работ и используемых материалов, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
20:19 15.12.2022
 

В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтроительство Западного моста в Твери
Строительство Западного моста в Твери - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Строительство Западного моста в Твери. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сейчас в Верхневолжье идет формирование программы дорожных работ на предстоящий период - большое внимание уделено ремонту мостов", - отметил в четверг на рабочей встрече по вопросам строительства и ремонта искусственных сооружений в Тверской области губернатор региона Игорь Руденя.

В 2022 году протяженность отремонтированных мостов составила около 342 погонных метров. В следующем году планируется приведение в нормативное состояние 676 погонных метров искусственных сооружений, в том числе через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина и другие.
Еще по нескольким сооружениям планируется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Всего на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области расположено 887 искусственных сооружений, в том числе – 865 мостов и 22 путепровода.
Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта сооружений, обеспечению контроля за качеством проводимых работ и используемых материалов, отметили в пресс-службе.
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