https://ria.ru/20221215/mosty-1839005543.html
В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов
В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов - РИА Новости, 15.12.2022
В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов
Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:19
2022-12-15T20:19
2022-12-15T20:19
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835330705_0:12:1300:743_1920x0_80_0_0_0c8e0c5b00ec717f982f9cf97a48545f.jpg
ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2022 году протяженность отремонтированных мостов составила около 342 погонных метров. В следующем году планируется приведение в нормативное состояние 676 погонных метров искусственных сооружений, в том числе через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина и другие.Еще по нескольким сооружениям планируется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".Всего на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области расположено 887 искусственных сооружений, в том числе – 865 мостов и 22 путепровода.Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта сооружений, обеспечению контроля за качеством проводимых работ и используемых материалов, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221213/perechen-1838444230.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835330705_73:0:1246:880_1920x0_80_0_0_f7c2850ced89aa05860116cf35694434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сейчас в Верхневолжье идет формирование программы дорожных работ на предстоящий период - большое внимание уделено ремонту мостов", - отметил в четверг на рабочей встрече по вопросам строительства и ремонта искусственных сооружений в Тверской области губернатор региона Игорь Руденя.
В 2022 году протяженность отремонтированных мостов составила около 342 погонных метров. В следующем году планируется приведение в нормативное состояние 676 погонных метров искусственных сооружений, в том числе через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина и другие.
Еще по нескольким сооружениям планируется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".
Всего на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области расположено 887 искусственных сооружений, в том числе – 865 мостов и 22 путепровода.
Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта сооружений, обеспечению контроля за качеством проводимых работ и используемых материалов, отметили в пресс-службе.