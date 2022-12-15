https://ria.ru/20221215/mosty-1839005543.html

В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов

В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов - РИА Новости, 15.12.2022

В Тверской области в 2023 году увеличат объемы ремонтных работ мостов

Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:19

2022-12-15T20:19

2022-12-15T20:19

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 15 дек – РИА Новости. Власти Тверской области формируют программу дорожных работ на следующий год, которая, в частности, предусматривает ремонт порядка семисот погонных метров мостов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2022 году протяженность отремонтированных мостов составила около 342 погонных метров. В следующем году планируется приведение в нормативное состояние 676 погонных метров искусственных сооружений, в том числе через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина и другие.Еще по нескольким сооружениям планируется подготовка проектно-сметной документации для дальнейшего ремонта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".Всего на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Тверской области расположено 887 искусственных сооружений, в том числе – 865 мостов и 22 путепровода.Руденя поставил задачи по соблюдению сроков ремонта сооружений, обеспечению контроля за качеством проводимых работ и используемых материалов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221213/perechen-1838444230.html

тверская область

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Евгения Нефедова

игорь руденя, тверская область