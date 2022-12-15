https://ria.ru/20221215/moskva-1838886267.html

Москвичам пообещали снег и усиление ветра

Москвичам пообещали снег и усиление ветра - РИА Новости, 15.12.2022

Москвичам пообещали снег и усиление ветра

По прогнозам синоптиков, в четверг после 18.00 и до утра пятницы в Москве ожидается снег, местами сильный, возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:01

2022-12-15T14:01

2022-12-15T14:01

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, в четверг после 18.00 и до утра пятницы в Москве ожидается снег, местами сильный, возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до утра 16 декабря в столице ожидается снег, местами сильный. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20221215/pogoda-1838772823.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество