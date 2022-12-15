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Москвичам пообещали снег и усиление ветра - РИА Новости, 15.12.2022
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Москвичам пообещали снег и усиление ветра
Москвичам пообещали снег и усиление ветра - РИА Новости, 15.12.2022
Москвичам пообещали снег и усиление ветра
По прогнозам синоптиков, в четверг после 18.00 и до утра пятницы в Москве ожидается снег, местами сильный, возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:01
2022-12-15T14:01
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, в четверг после 18.00 и до утра пятницы в Москве ожидается снег, местами сильный, возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до утра 16 декабря в столице ожидается снег, местами сильный. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, общество
Москва, Общество
14:01 15.12.2022
 
Москвичам пообещали снег и усиление ветра

Москвичам пообещали снег и усиление ветра в четверг вечером

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По прогнозам синоптиков, в четверг после 18.00 и до утра пятницы в Москве ожидается снег, местами сильный, возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до утра 16 декабря в столице ожидается снег, местами сильный. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Вчера, 08:32
Москвичам рассказали о погоде в четверг
 
МоскваОбщество
 
 
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