https://ria.ru/20221215/moldaviya-1838821657.html
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста - РИА Новости, 15.12.2022
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента "в знак протеста против антинародных решений и законов", заявили в четверг... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:49
2022-12-15T11:49
2022-12-15T11:49
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента "в знак протеста против антинародных решений и законов", заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе политформирования.Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября."Депутаты фракции партии "Шор" будут бойкотировать и сегодняшнее заседание парламента в знак протеста против антинародных законов и решений нынешней власти, которые привели к беспрецедентным кризисам по всем направлениям. Участие в заседаниях законодательного форума означает законодательное закрепление режима Майи Санду (президента Молдавии – ред.), который действует против национальных интересов и представляет угрозу для страны", - заявили в пресс-службе политсилы.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Илан Шор
Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" бойкотирует заседание парламента в знак протеста
КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента "в знак протеста против антинародных решений и законов", заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе политформирования.
Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября.
"Депутаты фракции партии "Шор" будут бойкотировать и сегодняшнее заседание парламента в знак протеста против антинародных законов и решений нынешней власти, которые привели к беспрецедентным кризисам по всем направлениям. Участие в заседаниях законодательного форума означает законодательное закрепление режима Майи Санду (президента Молдавии – ред.), который действует против национальных интересов и представляет угрозу для страны", - заявили в пресс-службе политсилы.
Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.