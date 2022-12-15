https://ria.ru/20221215/moldaviya-1838821657.html

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста - РИА Новости, 15.12.2022

Партия "Шор" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента "в знак протеста против антинародных решений и законов", заявили в четверг... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:49

2022-12-15T11:49

2022-12-15T11:49

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg

КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" продолжит бойкотировать заседания парламента "в знак протеста против антинародных решений и законов", заявили в четверг РИА Новости в пресс-службе политформирования.Депутаты от партии "Шор", которая проводит антиправительственные акции протеста в Кишиневе, бойкотируют заседания парламента с середины сентября."Депутаты фракции партии "Шор" будут бойкотировать и сегодняшнее заседание парламента в знак протеста против антинародных законов и решений нынешней власти, которые привели к беспрецедентным кризисам по всем направлениям. Участие в заседаниях законодательного форума означает законодательное закрепление режима Майи Санду (президента Молдавии – ред.), который действует против национальных интересов и представляет угрозу для страны", - заявили в пресс-службе политсилы.Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор