https://ria.ru/20221215/modernizatsiya-1838906900.html

В Ярославской области модернизируют коммунальные сети

В Ярославской области модернизируют коммунальные сети - РИА Новости, 15.12.2022

В Ярославской области модернизируют коммунальные сети

В Ярославской области на модернизацию коммунальных сетей направят 2,4 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:02

2022-12-15T15:02

2022-12-15T15:02

ярославская область

экономика

михаил евраев

жкх

ярославская область

переславль-залесский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. В Ярославской области на модернизацию коммунальных сетей направят 2,4 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев.По данным правительства Ярославской области, при рассмотрении проекта бюджета региона на 2023 – 2025 годы в областной Думе губернатор Михаил Евраев сообщил о выделении 1,4 миллиарда рублей на модернизацию коммунальных сетей."В их числе – 868 миллионов рублей, выделения которых мы добились из федерального бюджета. Средства направим туда, где ситуация наиболее острая, где износ сетей более 80%, например, в Рыбинск", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Глава региона добавил, что еще порядка 1 миллиарда рублей будет направлено на перекладку коммунальных сетей в Переславле-Залесском. Средства по заявке региона будут выделены из Фонда национального благосостояния и поступят в 2023 году.По словам Михаила Евраева, в планах областного правительства также переоборудование котельных. "Переведем на газ те, которые разваливаются и чья экономическая эффективность составляет до трех лет", – сказал Михаил Евраев.

https://ria.ru/20221213/shkola21-1838400273.html

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переславль-залесский

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экономика, михаил евраев, жкх, ярославская область, переславль-залесский