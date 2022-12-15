https://ria.ru/20221215/modernizatsiya-1838906900.html
В Ярославской области модернизируют коммунальные сети
В Ярославской области модернизируют коммунальные сети - РИА Новости, 15.12.2022
В Ярославской области модернизируют коммунальные сети
В Ярославской области на модернизацию коммунальных сетей направят 2,4 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:02
2022-12-15T15:02
2022-12-15T15:02
ярославская область
экономика
михаил евраев
жкх
ярославская область
переславль-залесский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. В Ярославской области на модернизацию коммунальных сетей направят 2,4 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев.По данным правительства Ярославской области, при рассмотрении проекта бюджета региона на 2023 – 2025 годы в областной Думе губернатор Михаил Евраев сообщил о выделении 1,4 миллиарда рублей на модернизацию коммунальных сетей."В их числе – 868 миллионов рублей, выделения которых мы добились из федерального бюджета. Средства направим туда, где ситуация наиболее острая, где износ сетей более 80%, например, в Рыбинск", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Глава региона добавил, что еще порядка 1 миллиарда рублей будет направлено на перекладку коммунальных сетей в Переславле-Залесском. Средства по заявке региона будут выделены из Фонда национального благосостояния и поступят в 2023 году.По словам Михаила Евраева, в планах областного правительства также переоборудование котельных. "Переведем на газ те, которые разваливаются и чья экономическая эффективность составляет до трех лет", – сказал Михаил Евраев.
https://ria.ru/20221213/shkola21-1838400273.html
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экономика, михаил евраев, жкх, ярославская область, переславль-залесский
Ярославская область, Экономика, Михаил Евраев, ЖКХ, Ярославская область, Переславль-Залесский
В Ярославской области модернизируют коммунальные сети
В Ярославской области модернизируют коммунальные сети на 2,4 миллиарда рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. В Ярославской области на модернизацию коммунальных сетей направят 2,4 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным правительства Ярославской области, при рассмотрении проекта бюджета региона на 2023 – 2025 годы в областной Думе губернатор Михаил Евраев сообщил о выделении 1,4 миллиарда рублей на модернизацию коммунальных сетей.
"В их числе – 868 миллионов рублей, выделения которых мы добились из федерального бюджета. Средства направим туда, где ситуация наиболее острая, где износ сетей более 80%, например, в Рыбинск", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона добавил, что еще порядка 1 миллиарда рублей будет направлено на перекладку коммунальных сетей в Переславле-Залесском
. Средства по заявке региона будут выделены из Фонда национального благосостояния и поступят в 2023 году.
По словам Михаила Евраева, в планах областного правительства также переоборудование котельных. "Переведем на газ те, которые разваливаются и чья экономическая эффективность составляет до трех лет", – сказал Михаил Евраев.