https://ria.ru/20221215/mks-1838828916.html

Экипаж МКС подтвердил сообщения об утечке после повреждения "Союза МС-22"

Экипаж МКС подтвердил сообщения об утечке после повреждения "Союза МС-22" - РИА Новости, 15.12.2022

Экипаж МКС подтвердил сообщения об утечке после повреждения "Союза МС-22"

Повреждение внешней поверхности корабля "Союз МС-22" произошло, по предварительным данным, 15 декабря, экипаж после визуального осмотра подтвердил утечку в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:06

2022-12-15T12:06

2022-12-15T16:17

космос - риа наука

земля

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Повреждение внешней поверхности корабля "Союз МС-22" произошло, по предварительным данным, 15 декабря, экипаж после визуального осмотра подтвердил утечку в системе охлаждения, говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса"."По предварительной информации, в четверг, 15 декабря, произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", — указывает корпорация.Отмечается, что экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который показал падение давления в системе охлаждения."Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным", — добавили в "Роскосмосе".Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и провела видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю, специалисты приступили к изучению изображений, отметили в пресс-службе.По данным "Роскосмоса", все системы МКС и корабля "Союз" работают штатно, экипаж в безопасности.Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход Прокопьева и Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выйти в космос экипажу не позволила система диагностики "Союза".В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)