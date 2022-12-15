12:02 15.12.2022 (обновлено: 12:07 15.12.2022)
В "Роскосмосе" прокомментировали ситуацию на МКС
"Роскосмос": все системы МКС и корабля "Союз" работают штатно, экипаж в безопасности
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, экипаж в безопасности, решение по дальнейшим действиям будет принято после анализа ситуации, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".
"На данный момент все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. После анализа ситуации будет принято решение по дальнейшим действиям как специалистов на Земле, так и членов экипажа российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.
Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выйти экипажу в космос не позволила система диагностики "Союза".
В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.
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