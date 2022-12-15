https://ria.ru/20221215/mks-1838827557.html

В "Роскосмосе" прокомментировали ситуацию на МКС

В "Роскосмосе" прокомментировали ситуацию на МКС - РИА Новости, 15.12.2022

В "Роскосмосе" прокомментировали ситуацию на МКС

Все системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, экипаж в безопасности, решение по дальнейшим действиям будет принято после анализа ситуации, сообщила... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:02

2022-12-15T12:02

2022-12-15T12:07

космос - риа наука

земля

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все системы МКС и корабля "Союз МС-22" работают штатно, экипаж в безопасности, решение по дальнейшим действиям будет принято после анализа ситуации, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выйти экипажу в космос не позволила система диагностики "Союза".В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)