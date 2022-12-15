https://ria.ru/20221215/mks-1838812752.html

Эксперт прокомментировал ситуацию с разгерметизацией корабля на МКС

Эксперт прокомментировал ситуацию с разгерметизацией корабля на МКС - РИА Новости, 15.12.2022

Эксперт прокомментировал ситуацию с разгерметизацией корабля на МКС

Нахождение в составе Международной космической станции корабля "Союз МС-22" с разгерметизацией контура охлаждения рискованно: если не обеспечить кораблю... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:28

2022-12-15T11:28

2022-12-15T11:34

земля

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

иван моисеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838813876_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_1d5d7bfd608cfa905d26424b9e62c28a.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Нахождение в составе Международной космической станции корабля "Союз МС-22" с разгерметизацией контура охлаждения рискованно: если не обеспечить кораблю специальный тепловой режим, могут последовать и другие аварии, заявил РИА Новости эксперт в области космонавтики Иван Моисеев.Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.Он добавил, что использовать такой корабль для посадки с космонавтами также было бы риском.При этом, по словам эксперта, наиболее вероятной причиной разгерметизации системы охлаждения стало повреждение радиатора. Оно могло произойти из-за попадания микрометеорита или космического мусора, однако и другие версии, например производственный брак, исключать нельзя, подчеркнул Моисеев. Разобраться в этом вопросе должны специалисты, считает он.Как сообщили утром в "Роскосмосе", внекорабельная деятельность Прокопьева и Петелина была отменена по техническим причинам. Позднее в госкорпорации уточнили, что подготовку к выходу прекратили после срабатывания сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22". Сейчас комиссия разбирается в причинах произошедшего, по итогам её работы будет решено, как экипажу МКС и наземным специалистам действовать дальше. Космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.Выход в открытый космос откладывается уже второй раз. Изначально он был запланирован на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря. В ходе выхода планировалось манипулятором ERA перенести с модуля "Рассвет" на новый модуль "Наука" радиатор, который понадобится для проведения экспериментов.

https://ria.ru/20221215/mks-1838782967.html

https://ria.ru/20210418/kosmos-1728820090.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, иван моисеев