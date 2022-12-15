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Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/minoborony-1838905554.html
Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 15.12.2022
Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
Истребители российской авиации сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:58
2022-12-15T16:23
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
миг-29
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Истребители российской авиации сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.Отмечается, что средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области.Кроме того, российские войска успешно перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Запорожской области, добавили в ведомстве.Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7614 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221215/marinka-1838825028.html
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россия
украина
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россия, ми-8 амтш, миг-29, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Запорожская область
14:58 15.12.2022 (обновлено: 16:23 15.12.2022)
 
Российские истребители сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

Минобороны сообщило об уничтожении ВКС России истребителя ВСУ МиГ-29 и вертолета Ми-8

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8А
Вертолет Ми-8А - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ми-8А. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Истребители российской авиации сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.
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Вчера, 11:55Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов
Отмечается, что средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное, Никольское Донецкой Народной Республики и Садовое, Семеновка Запорожской области.
Кроме того, российские войска успешно перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в Запорожской области, добавили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2669 беспилотных летательных аппаратов, 396 зенитных ракетных комплексов, 7127 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7614 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМи-8 АМТШМиГ-29Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииЗапорожская область
 
 
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