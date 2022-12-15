https://ria.ru/20221215/mid-1838810079.html

У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД

У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2022

У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД

Вашингтону не удастся уклониться от ответственности за причастность к террору против народа России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:16

2022-12-15T11:16

2022-12-15T11:25

россия

сша

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтону не удастся уклониться от ответственности за причастность к террору против народа России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вовлеченность американских военных в атаки Киева по российской территории.Она напомнила о череде атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, в том числе о ракетном обстреле, совершенном 13 декабря на город Клинцы Брянской области."Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют вооруженным силам Украины спутниковую развединформацию", - сказала Захарова на брифинге."Окрыленные такой поддержкой украинские политики уже заявляют о намерении нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не в Подмосковье. У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20221215/vizy-1838776600.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире