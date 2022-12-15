11:16 15.12.2022 (обновлено: 11:25 15.12.2022)
У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД
Захарова: у США не получится уклониться от ответственности за террор против народа России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтону не удастся уклониться от ответственности за причастность к террору против народа России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вовлеченность американских военных в атаки Киева по российской территории.
Она напомнила о череде атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, в том числе о ракетном обстреле, совершенном 13 декабря на город Клинцы Брянской области.
"Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют вооруженным силам Украины спутниковую развединформацию", - сказала Захарова на брифинге.
"Окрыленные такой поддержкой украинские политики уже заявляют о намерении нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не в Подмосковье. У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке", - отметила официальный представитель МИД РФ.