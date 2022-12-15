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У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2022
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У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД
У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД - РИА Новости, 15.12.2022
У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД
Вашингтону не удастся уклониться от ответственности за причастность к террору против народа России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:16
2022-12-15T11:25
россия
сша
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтону не удастся уклониться от ответственности за причастность к террору против народа России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вовлеченность американских военных в атаки Киева по российской территории.Она напомнила о череде атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, в том числе о ракетном обстреле, совершенном 13 декабря на город Клинцы Брянской области."Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют вооруженным силам Украины спутниковую развединформацию", - сказала Захарова на брифинге."Окрыленные такой поддержкой украинские политики уже заявляют о намерении нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не в Подмосковье. У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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россия, сша, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Киев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
11:16 15.12.2022 (обновлено: 11:25 15.12.2022)
 
У США не получится уклониться от ответственности за террор, заявили в МИД

Захарова: у США не получится уклониться от ответственности за террор против народа России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вашингтону не удастся уклониться от ответственности за причастность к террору против народа России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вовлеченность американских военных в атаки Киева по российской территории.
Она напомнила о череде атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, в том числе о ракетном обстреле, совершенном 13 декабря на город Клинцы Брянской области.
"Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют вооруженным силам Украины спутниковую развединформацию", - сказала Захарова на брифинге.
"Окрыленные такой поддержкой украинские политики уже заявляют о намерении нанести удары по критической инфраструктуре чуть ли не в Подмосковье. У Вашингтона, который фактически стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причиненные американским оружием по американской наводке", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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