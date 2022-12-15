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Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента - РИА Новости, 15.12.2022
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Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента
Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента - РИА Новости, 15.12.2022
Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента
Импорт Японии руды цветных металлов из России в ноябре вырос на 520,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году, свидетельствую обнародованные в четверг... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:31
2022-12-15T04:31
экономика
япония
россия
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Импорт Японии руды цветных металлов из России в ноябре вырос на 520,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году, свидетельствую обнародованные в четверг данные японского министерства финансов.В то же время импорт железной руды в ноябре этого года упал до нулевой отметки.Импорт Японии металлургической продукции из России вырос на 23,1% по сравнению с ноябрем 2021 года.
https://ria.ru/20221215/medizdeliya-1838759198.html
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
04:31 15.12.2022
 
Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента

Минфин Японии сообщил о росте импорта руды цветных металлов из России на 520,4 процента

© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в медиабанкИркутский алюминиевый завод
Иркутский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Николай Рютин
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Иркутский алюминиевый завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Импорт Японии руды цветных металлов из России в ноябре вырос на 520,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году, свидетельствую обнародованные в четверг данные японского министерства финансов.
В то же время импорт железной руды в ноябре этого года упал до нулевой отметки.
Импорт Японии металлургической продукции из России вырос на 23,1% по сравнению с ноябрем 2021 года.
Производство пробирок - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
04:00
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
 
ЭкономикаЯпонияРоссия
 
 
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