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Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента
Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента - РИА Новости, 15.12.2022
Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента
Импорт Японии руды цветных металлов из России в ноябре вырос на 520,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году, свидетельствую обнародованные в четверг... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:31
2022-12-15T04:31
2022-12-15T04:31
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россия
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Импорт Японии руды цветных металлов из России в ноябре вырос на 520,4% по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году, свидетельствую обнародованные в четверг данные японского министерства финансов.В то же время импорт железной руды в ноябре этого года упал до нулевой отметки.Импорт Японии металлургической продукции из России вырос на 23,1% по сравнению с ноябрем 2021 года.
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Япония увеличила импорт руды цветных металлов из России на 520,4 процента
Минфин Японии сообщил о росте импорта руды цветных металлов из России на 520,4 процента