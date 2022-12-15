https://ria.ru/20221215/maski-1839017360.html

Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер

Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер - РИА Новости, 15.12.2022

Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер

Масочный режим в Москве не обязательный, но ситуация с гриппом сейчас непростая, сообщила главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:46

2022-12-15T21:46

2022-12-15T21:50

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

медицинские маски

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Масочный режим в Москве не обязательный, но ситуация с гриппом сейчас непростая, сообщила главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева."Ситуация с гриппом в Москве непростая, она непростая уже несколько недель. И город болеет, болеет непросто. Думаем, что все-таки пики заболеваемости, судя по цифрам и по интенсивности... мы прошли. Рекомендации самые стандартные - те, которые (необходимы) при всех респираторных вирусных инфекциях. Если вы хотите себя защитить, все-таки используйте маску. Масочный режим в Москве не вводится, это не обязательная норма", - сказала Андреева в эфире телеканала "Москва 24".Обязательный масочный режим в Москве был отменен 15 марта. В четверг Роспотребнадзор по Москве рекомендовал в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения носить маски персоналу.

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски