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Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер - РИА Новости, 15.12.2022
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Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер
Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер - РИА Новости, 15.12.2022
Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер
Масочный режим в Москве не обязательный, но ситуация с гриппом сейчас непростая, сообщила главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:46
2022-12-15T21:50
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
медицинские маски
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Масочный режим в Москве не обязательный, но ситуация с гриппом сейчас непростая, сообщила главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева."Ситуация с гриппом в Москве непростая, она непростая уже несколько недель. И город болеет, болеет непросто. Думаем, что все-таки пики заболеваемости, судя по цифрам и по интенсивности... мы прошли. Рекомендации самые стандартные - те, которые (необходимы) при всех респираторных вирусных инфекциях. Если вы хотите себя защитить, все-таки используйте маску. Масочный режим в Москве не вводится, это не обязательная норма", - сказала Андреева в эфире телеканала "Москва 24".Обязательный масочный режим в Москве был отменен 15 марта. В четверг Роспотребнадзор по Москве рекомендовал в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения носить маски персоналу.
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Медицинские маски
21:46 15.12.2022 (обновлено: 21:50 15.12.2022)
 
Санврач Москвы заявила, что ношение масок носит рекомендательный характер

Главный санитарный врач Москвы Андреева: ношение масок носит рекомендательный характер

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПроизводство защитных масок в Новосибирской области
Производство защитных масок в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Масочный режим в Москве не обязательный, но ситуация с гриппом сейчас непростая, сообщила главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева.
"Ситуация с гриппом в Москве непростая, она непростая уже несколько недель. И город болеет, болеет непросто. Думаем, что все-таки пики заболеваемости, судя по цифрам и по интенсивности... мы прошли. Рекомендации самые стандартные - те, которые (необходимы) при всех респираторных вирусных инфекциях. Если вы хотите себя защитить, все-таки используйте маску. Масочный режим в Москве не вводится, это не обязательная норма", - сказала Андреева в эфире телеканала "Москва 24".
Обязательный масочный режим в Москве был отменен 15 марта. В четверг Роспотребнадзор по Москве рекомендовал в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения носить маски персоналу.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Медицинские маски
 
 
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