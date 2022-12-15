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Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.12.2022
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Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски
Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.12.2022
Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски
Персоналу медучреждений Москвы рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:46
2022-12-15T18:38
москва
грипп
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
медицинские маски
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Персоналу медучреждений Москвы рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.Надзорное ведомство поручило вести запрет на посещение пациентов родственниками в стационарах."Руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75 процентов охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ", — добавили в управлении.В Роспотребнадзоре призвали уделить внимание проветриванию и дезинфекции помещений в столичных медучреждениях.Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью: А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
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москва, грипп, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, россия
Москва, Грипп, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Медицинские маски, Россия
16:46 15.12.2022 (обновлено: 18:38 15.12.2022)
 
Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски

Роспотребнадзор рекомендовал персоналу медучреждений Москвы носить маски из-за гриппа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк Производство защитных масок
 Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Персоналу медучреждений Москвы рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе", — указано в сообщении.

Надзорное ведомство поручило вести запрет на посещение пациентов родственниками в стационарах.
"Руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75 процентов охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ", — добавили в управлении.
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В Роспотребнадзоре призвали уделить внимание проветриванию и дезинфекции помещений в столичных медучреждениях.
Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью: А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.
Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.
Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.
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12 декабря, 11:22
 
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