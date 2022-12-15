https://ria.ru/20221215/maski-1838948922.html

Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски

Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.12.2022

Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски

Персоналу медучреждений Москвы рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:46

2022-12-15T16:46

2022-12-15T18:38

москва

грипп

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

медицинские маски

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Персоналу медучреждений Москвы рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом, говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.Надзорное ведомство поручило вести запрет на посещение пациентов родственниками в стационарах."Руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75 процентов охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ", — добавили в управлении.В Роспотребнадзоре призвали уделить внимание проветриванию и дезинфекции помещений в столичных медучреждениях.Как заявила на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова, в этом году в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью: А(H1N1). Именно он вызвал пандемию в 2009-2010 годах.Свиной грипп приводит к большому количеству осложнений, нередки летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней.Попова посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, грипп, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), медицинские маски, россия