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Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/marinka-1838825028.html
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов - РИА Новости, 15.12.2022
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов
Город Марьинка в Донецкой Народной Республике освобожден уже больше чем на 80 процентов, заявил в эфире Первого канала врио главы региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:55
2022-12-15T12:56
специальная военная операция на украине
безопасность
марьинка (донецкая область)
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Город Марьинка в Донецкой Народной Республике освобожден уже больше чем на 80 процентов, заявил в эфире Первого канала врио главы региона Денис Пушилин.После освобождения Марьинки российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки. Это поможет остановить обстрелы со стороны ВСУ Петровского района Донецка, объяснил Пушилин.Как рассказывал глава региона 13 декабря, союзные силы перекрыли украинским войскам пути подвоза к гарнизону Марьинки, а еще ранее взяли все дороги под оперативный огневой контроль. Это значительно ухудшило положение ВСУ в городе.В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев тогда же сообщил, что российские военные взяли Марьинку в плотное кольцо и бои идут в центре города. Он подтвердил, что трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем союзных сил.В последнее время российская армия усилила активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Союзные силы освободили Павловку, Опытное и Майорск, что открывает перспективу не только дальнейшего продвижения на этих территориях, но и уменьшения количества обстрелов густонаселенных районов ДНР.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам столицы ДНР 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221212/donbass-1837984132.html
марьинка (донецкая область)
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безопасность, марьинка (донецкая область), денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Марьинка (Донецкая область), Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
11:55 15.12.2022 (обновлено: 12:56 15.12.2022)
 
Пушилин заявил, что Марьинка освобождена уже на 80 процентов

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об освобождении Марьинки на 80 процентов

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Город Марьинка в Донецкой Народной Республике освобожден уже больше чем на 80 процентов, заявил в эфире Первого канала врио главы региона Денис Пушилин.
"Там сейчас идут бои в многоэтажной застройке, противник еще пытается удержаться за счет того, что там укрепления выстраивались задолго до этого", — уточнил он.
После освобождения Марьинки российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки. Это поможет остановить обстрелы со стороны ВСУ Петровского района Донецка, объяснил Пушилин.
Как рассказывал глава региона 13 декабря, союзные силы перекрыли украинским войскам пути подвоза к гарнизону Марьинки, а еще ранее взяли все дороги под оперативный огневой контроль. Это значительно ухудшило положение ВСУ в городе.
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Пушилин рассказал, как используют трофейную технику в Донбассе
В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев тогда же сообщил, что российские военные взяли Марьинку в плотное кольцо и бои идут в центре города. Он подтвердил, что трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем союзных сил.
В последнее время российская армия усилила активность на Донецком направлении, в том числе под Угледаром и Авдеевкой. Союзные силы освободили Павловку, Опытное и Майорск, что открывает перспективу не только дальнейшего продвижения на этих территориях, но и уменьшения количества обстрелов густонаселенных районов ДНР.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам столицы ДНР 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМарьинка (Донецкая область)Денис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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