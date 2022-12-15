https://ria.ru/20221215/makron-1838773812.html
Во Франции резко ответили Макрону, оскорбившему Россию
Во Франции резко ответили Макрону, оскорбившему Россию - РИА Новости, 15.12.2022
Во Франции резко ответили Макрону, оскорбившему Россию
Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:40
2022-12-15T08:40
2022-12-15T11:56
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми. "Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы еще больше людей погибло", — написал один из комментаторов. "На словах он смел, а на деле — марионетка США", — поддержал другой. "Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию", — отметил третий. "Раз он не хочет урегулирования конфликта на Украине, то пусть выделяет деньги Киеву из своего кармана", — заявил пользователь. "Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача: ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто после этого трус?" — задался вопросом еще один комментатор. "К сожалению, французы избрали могильщика своей страны", — заключил читатель. На этой неделе в Париже прошла конференция по Украине. Выступая на ней, Макрон подчеркнул готовность международного сообщества помочь украинцам "выстоять этой зимой", а Россию обвинил в "трусливых действиях". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221215/patriot-1838689553.html
https://ria.ru/20221212/postavki-1837322619.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция
08:40 15.12.2022 (обновлено: 11:56 15.12.2022)
Во Франции резко ответили Макрону, оскорбившему Россию
Читатели Le Figaro возмутились оскорблениями президента Франции Макрона в адрес России
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Читатели газеты Le Figaro
раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего действия России на Украине трусливыми.
"Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы еще больше людей погибло", — написал один из комментаторов.
"На словах он смел, а на деле — марионетка США", — поддержал другой.
"Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию", — отметил третий.
"Раз он не хочет урегулирования конфликта на Украине, то пусть выделяет деньги Киеву из своего кармана", — заявил пользователь.
"Этот конфликт подготовили и развязали США. Задача: ослабить, нейтрализовать и даже уничтожить Россию. Ну и кто после этого трус?" — задался вопросом еще один комментатор.
"К сожалению, французы избрали могильщика своей страны", — заключил читатель.
На этой неделе в Париже прошла конференция по Украине. Выступая на ней, Макрон подчеркнул готовность международного сообщества помочь украинцам "выстоять этой зимой", а Россию обвинил в "трусливых действиях".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.