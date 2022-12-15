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Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости, 15.12.2022
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Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости, 15.12.2022
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:02
2022-12-15T12:02
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года."Первый анонсировал кадровую перестановку в начале года! Об этом и многом другом было сказано в начале совещания со спортивной вертикалью. Разговор характер имеет предельно конкретный и критичный", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".Глава белорусского государства в четверг проводит совещание по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций.На днях Александр Лукашенко назначил нового министра иностранных дел и командующего ВВС и ПВО.
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александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
12:02 15.12.2022
 
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки

Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года.
"Первый анонсировал кадровую перестановку в начале года! Об этом и многом другом было сказано в начале совещания со спортивной вертикалью. Разговор характер имеет предельно конкретный и критичный", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Глава белорусского государства в четверг проводит совещание по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций.
На днях Александр Лукашенко назначил нового министра иностранных дел и командующего ВВС и ПВО.
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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