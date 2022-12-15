https://ria.ru/20221215/lukashenko-1838827269.html

Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки

Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости, 15.12.2022

Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:02

2022-12-15T12:02

2022-12-15T12:02

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года."Первый анонсировал кадровую перестановку в начале года! Об этом и многом другом было сказано в начале совещания со спортивной вертикалью. Разговор характер имеет предельно конкретный и критичный", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".Глава белорусского государства в четверг проводит совещание по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций.На днях Александр Лукашенко назначил нового министра иностранных дел и командующего ВВС и ПВО.

https://ria.ru/20221213/proverka-1838246520.html

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

александр лукашенко, в мире, белоруссия