https://ria.ru/20221215/lukashenko-1838827269.html
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки - РИА Новости, 15.12.2022
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:02
2022-12-15T12:02
2022-12-15T12:02
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года."Первый анонсировал кадровую перестановку в начале года! Об этом и многом другом было сказано в начале совещания со спортивной вертикалью. Разговор характер имеет предельно конкретный и критичный", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".Глава белорусского государства в четверг проводит совещание по вопросам развития отечественного спорта в условиях зарубежных санкций.На днях Александр Лукашенко назначил нового министра иностранных дел и командующего ВВС и ПВО.
https://ria.ru/20221213/proverka-1838246520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки
Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал кадровую перестановку в начале 2023 года