https://ria.ru/20221215/lnr-1838935288.html

Четыре дня на линии фронта в ЛНР

Четыре дня на линии фронта в ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022

Четыре дня на линии фронта в ЛНР

Корреспондент РИА Новости провел четыре дня на передовой с разведчиками и мотострелками. Здесь противник пять раз пытался прорвать линию фронта, но был... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:20

2022-12-15T16:20

2022-12-15T16:20

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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СВАТОВО (ЛНР), 15 дек – РИА Новости. Корреспондент РИА Новости провел четыре дня на передовой с разведчиками и мотострелками. Здесь противник пять раз пытался прорвать линию фронта, но был остановлен.Мы шагаем по мерзлой земле. Танки и грузовики во время распутицы превратили этот путь в непролазную жижу. Теперь она замерзла, приняв причудливые формы. В полнейшей темноте с группой разведчиков выверяем каждый шаг. Неправильно поставишь ногу, и тебя придется нести несколько километров. Не забываем про рюкзак и средства защиты. Быть обузой для отряда и сорвать задачу вовсе не хочется.Всего пять километров через овраги и поля – и мы на месте. Как это часто бывает, передовая проходит по лесопосадке. Эта часть поля наша, параллельный ряд деревьев под контролем киевских сил. Нас разделяет каких-то 600 метров. Быстро сверив позывные и "маякнув" в штаб, командир этого опорника размещает нас в первоклассных апартаментах. Мне достается шикарный люкс. Примерно полтора метра до ряда бревен, и столько же между стенами. У входа уютно потрескивает печка. Сухо и тепло, что еще для счастья нужно мне и двум моим собеседникам. Но не время спать. Вместе с разведчиками отправляемся на пост. График довольно плотный. Три часа на посту, и шесть занимаешься своими делами.Позиции расположены в посадке, которую за время боев снаряды подстригли как английский газон. Два блиндажа здесь накрыты прямыми попаданиями. Бревна раскидало будто спички, хорошо, что в них никого не было. Стоишь рядом с ними, и в голову приходят дурные мысли. Вглядываемся в темноту сквозь тепловизионные приборы. На улице потеплело, и поднявшийся туман скрывает от нас противника. Теперь можно полагаться только на свой слух. До смены оставалось еще два часа, а с неба полился ледяной дождь. Мои провожатые – из элитной бригады разведки. Их эти временные трудности не смущают, я же тщетно пытаюсь получить тепло из насквозь промокшей куртки.Этой ночью все было спокойно. Хоть нам и обещали атаку наемников на этом направлении, но их тоже смутила погода. Вся земля превратилась в сплошной каток."Иностранцы любят деньги и комфорт. Они приехали сюда на сафари и вовсе не горят желанием умирать в сырых окопах. На такое способны только славяне", – улыбаясь объясняет мне командир опорника.Он отпаивает меня чаем в командирском блиндаже. С водой здесь проблемы. Все необходимое носят только ночью и только пешком. Если противник заметит бронетехнику, сразу же накроет артиллерией. Разменивать жизни солдат на бутылку воды командир не решается.Что бы ни писали всезнающие персонажи в интернете, а без мобилизованных мы не сможем закончить этот конфликт. Первые призванные попали на фронт уже в октябре и с тех пор отважно воюют. Здесь стоят инструктор по горным лыжам, водитель грузовика, аниматор детских праздников и еще с десяток разномастных профессий."Мне не важно, что делал человек до армии, – поясняет командир. - Теперь они все – мои бойцы. Здесь есть кадровые военные, добровольцы и мобилизованные. И моя задача - как можно скорее прийти с ними к победе и вернуть их домой. Трусов мы здесь не держим. Сомневаешься – копай окопы в тылу. У меня только воины!"И надо сказать, что он не преувеличил ни капли. Целый месяц здесь шли кровопролитные бои, но противник так и не смог продвинуться вперед. И да, его сдержали те "мобики", над которыми было принято подшучивать в украинских соцсетях. На окраине деревни они уничтожили несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. Теперь мы пробираемся мимо остовов техники и разбросанных тел. Под ногами звенят стреляные гильзы, и от этого места веет смертью. Густой туман лишь добавляет мистики нашим похождениям. Уже на обратном пути встречаем группу инженеров. Путь их лежит через наши позиции на нейтральную полосу. С ними пошел и я."В ясную погоду о такой дерзкой вылазке и мечтать нельзя было. Застрелили бы сразу. А сейчас ничего, работаем", – объясняет мне рыжебородый командир подразделения.К моему удивлению, весь отряд состоит из мобилизованных. Молодые парни месяц готовились и теперь показывают свое мастерство в поле. Лопаты с трудом прорубают мерзлую землю, но в итоге мои попутчики все-таки устанавливают минное поле.Их работа закончена, и меня тоже вызывают по рации. Надо идти к месту эвакуации. Мои четыре дня холода и сырости подошли к концу. Я горячо прощаюсь с новыми друзьями. Впереди меня ждет горячая ванная, а их – только доблестный и ратный труд. Это занятие для серьезных мужчин. Это выдержит не каждый.

https://ria.ru/20221215/diversanty-1838770505.html

https://ria.ru/20221214/himars-1838585727.html

https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838672371.html

https://ria.ru/20221215/svatovo-1838768514.html

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луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, безопасность, вооруженные силы рф, донбасс