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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, два бронетранспортера, три артиллерийские установки и беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:25
2022-12-15T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, два бронетранспортера, три артиллерийские установки и беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, два бронетранспортера, три артиллерийские установки, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и 17 единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ЛНР
10:25 15.12.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР

Народная милиция: украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, два бронетранспортера, три артиллерийские установки и беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, два бронетранспортера, три артиллерийские установки, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и 17 единиц специальной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
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