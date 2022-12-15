https://ria.ru/20221215/lnr-1838793592.html

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР - РИА Новости, 15.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 45 человек и два БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, два бронетранспортера, три артиллерийские установки и беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:25

2022-12-15T10:25

2022-12-15T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg

ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, два бронетранспортера, три артиллерийские установки и беспилотник, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, два бронетранспортера, три артиллерийские установки, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек, два танка, три бронетранспортера, артиллерийскую установку и 17 единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция лнр