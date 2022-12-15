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Льготный лизинг воздушных судов должен заработать в этом году, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
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Льготный лизинг воздушных судов должен заработать в этом году, заявил Путин
Льготный лизинг воздушных судов должен заработать в этом году, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Льготный лизинг воздушных судов должен заработать в этом году, заявил Путин
Льготный лизинг воздушных судов должен заработать уже в этом году, а для судостроения в первом квартале 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:23
2022-12-15T16:23
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Льготный лизинг воздушных судов должен заработать уже в этом году, а для судостроения в первом квартале 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы договорились запустить с использованием средств Фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал. Обращаю внимание коллег из правительства: программы должны быть реализованы в полном объеме, средства на лизинг воздушных судов нужно начать предоставлять уже в текущем году, а водного транспорта - не позднее первого квартала 2023 года", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
16:23 15.12.2022
 
Льготный лизинг воздушных судов должен заработать в этом году, заявил Путин

Путин отметил, что льготный лизинг воздушных судов должен заработать уже в этом году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Льготный лизинг воздушных судов должен заработать уже в этом году, а для судостроения в первом квартале 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы договорились запустить с использованием средств Фонда национального благосостояния льготный лизинг воздушных судов и водного транспорта отечественного производства. К сожалению, до сих пор этот инструмент не заработал. Обращаю внимание коллег из правительства: программы должны быть реализованы в полном объеме, средства на лизинг воздушных судов нужно начать предоставлять уже в текущем году, а водного транспорта - не позднее первого квартала 2023 года", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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