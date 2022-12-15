https://ria.ru/20221215/livan-1838795046.html
В Ливане миротворец UNIFIL погиб из-за конфликта патруля с жителями
В Ливане миротворец UNIFIL погиб из-за конфликта патруля с жителями - РИА Новости, 15.12.2022
В Ливане миротворец UNIFIL погиб из-за конфликта патруля с жителями
Один миротворец из контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) погиб, еще трое пострадали в перестрелке патруля с местными жителями, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:29
2022-12-15T10:29
2022-12-15T12:51
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БЕЙРУТ, 15 дек — РИА Новости. Один миротворец из контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) погиб, еще трое пострадали в перестрелке патруля с местными жителями, рассказал РИА Новости источник в ливанских силах безопасности.По его словам, минувшей ночью два патруля выбрали маршруты, отличающиеся от обычных. Один из них направился на старую приморскую трассу у города Тир. Там местные жители забросали автомобиль UNIFIL камнями."В результате водитель патруля пришел в замешательство и сбил местного жителя, началась перестрелка. Когда автомобиль маневрировал, чтобы уехать с места происшествия, то он застрял из-за замешательства водителя, вследствие этого пострадали четверо членов патруля, один из них позже скончался, второй в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что сейчас проводится расследование в координации с ливанскими судебными органами и UNIFIL.По информации СМИ, погибший миротворец был из Ирландии. По версии ирландских изданий, две бронированные машины с восемью миротворцами подверглись обстрелу из мелкокалиберного ружья. Четверым военнослужащим потребовалась госпитализация, один из них умер в больнице, еще один после операции находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20221110/pulya-1830589776.html
https://ria.ru/20221001/mirotvorets-1820897626.html
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в мире, ливан, оон
10:29 15.12.2022 (обновлено: 12:51 15.12.2022)
В Ливане миротворец UNIFIL погиб из-за конфликта патруля с жителями
На юге Ливана миротворец UNIFIL погиб из-за конфликта патруля с жителями, трое пострадали
БЕЙРУТ, 15 дек — РИА Новости. Один миротворец из контингента Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) погиб, еще трое пострадали в перестрелке патруля с местными жителями, рассказал РИА Новости источник в ливанских силах безопасности.
По его словам, минувшей ночью два патруля выбрали маршруты, отличающиеся от обычных. Один из них направился на старую приморскую трассу у города Тир. Там местные жители забросали автомобиль UNIFIL камнями.
"В результате водитель патруля пришел в замешательство и сбил местного жителя, началась перестрелка. Когда автомобиль маневрировал, чтобы уехать с места происшествия, то он застрял из-за замешательства водителя, вследствие этого пострадали четверо членов патруля, один из них позже скончался, второй в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас проводится расследование в координации с ливанскими судебными органами и UNIFIL.
По информации СМИ, погибший миротворец был из Ирландии. По версии ирландских изданий, две бронированные машины с восемью миротворцами подверглись обстрелу из мелкокалиберного ружья. Четверым военнослужащим потребовалась госпитализация, один из них умер в больнице, еще один после операции находится в тяжелом состоянии.