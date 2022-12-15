https://ria.ru/20221215/led-1838956524.html

МЧС предупредило о запрете выходить на лед, если он тоньше 15 сантиметров

МЧС предупредило о запрете выходить на лед, если он тоньше 15 сантиметров - РИА Новости, 15.12.2022

МЧС предупредило о запрете выходить на лед, если он тоньше 15 сантиметров

Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин назвал минимальную толщину льда для безопасного выхода на водоем. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:08

2022-12-15T17:08

2022-12-15T17:08

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская областная дума

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин назвал минимальную толщину льда для безопасного выхода на водоем."Еще раз напоминаем гражданам, что на лед запрещается выходить, если толщина менее 15 сантиметров. Но честно скажу: если семь сантиметров есть, то уже в принципе меньшие опасения потерять человека, который вышел на лед. Но мы держим границу в 15 сантиметров", – сказал Полетыкин на заседании Мособлдумы.Он отметил, что на особом контроле областного МЧС сейчас 131 опасное место на 101 водоеме в 50 городских округах.

https://ria.ru/20221118/deti-1832558091.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская областная дума