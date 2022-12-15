https://ria.ru/20221215/lechenie-1838930269.html

Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет

Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет - РИА Новости, 15.12.2022

Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет

Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда "Круг добра", будет увеличен до 19 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:08

2022-12-15T16:08

2022-12-15T16:24

общество

фонд "круг добра"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда "Круг добра", будет увеличен до 19 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. С утра сегодня это с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых", - сказал Путин.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, фонд "круг добра", владимир путин, россия