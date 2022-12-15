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Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет - РИА Новости, 15.12.2022
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Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет
Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет - РИА Новости, 15.12.2022
Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет
Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда "Круг добра", будет увеличен до 19 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:08
2022-12-15T16:24
общество
фонд "круг добра"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда "Круг добра", будет увеличен до 19 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам."В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. С утра сегодня это с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых", - сказал Путин.
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общество, фонд "круг добра", владимир путин, россия
Общество, Фонд "Круг добра", Владимир Путин, Россия
16:08 15.12.2022 (обновлено: 16:24 15.12.2022)
 
Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет

Путин: возраст пациентов, которым будет помогать фонд "Круг добра", увеличат до 19 лет

© Фото : Freepik/pressfotoМолодой человек в инвалидной коляске
Молодой человек в инвалидной коляске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Freepik/pressfoto
Молодой человек в инвалидной коляске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда "Круг добра", будет увеличен до 19 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. С утра сегодня это с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых", - сказал Путин.
 
ОбществоФонд "Круг добра"Владимир ПутинРоссия
 
 
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