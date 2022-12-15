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В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова - РИА Новости, 15.12.2022
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:27
2022-12-15T12:27
2022-12-15T14:19
политика
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сергей лавров
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом.Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД России на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди кандидатур, в частности, назывались имена директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова."Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли тема кадровых перестановок в Кремле.
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политика, россия, сергей лавров
Политика, Россия, Сергей Лавров
12:27 15.12.2022 (обновлено: 14:19 15.12.2022)
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова
Песков призвал отнестись соответствующим образом к слухам о смене главы МИД Лаврова
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД России на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди кандидатур, в частности, назывались имена директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли тема кадровых перестановок в Кремле.