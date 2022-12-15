https://ria.ru/20221215/lavrov-1838841607.html

В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова

В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова - РИА Новости, 15.12.2022

В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:27

2022-12-15T12:27

2022-12-15T14:19

политика

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом.Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД России на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди кандидатур, в частности, назывались имена директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова."Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли тема кадровых перестановок в Кремле.

https://ria.ru/20221212/marki-1838047157.html

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политика, россия, сергей лавров