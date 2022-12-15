Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/lavrov-1838841607.html
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова - РИА Новости, 15.12.2022
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:27
2022-12-15T14:19
политика
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом.Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД России на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди кандидатур, в частности, назывались имена директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова."Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли тема кадровых перестановок в Кремле.
https://ria.ru/20221212/marki-1838047157.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей лавров
Политика, Россия, Сергей Лавров
12:27 15.12.2022 (обновлено: 14:19 15.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке Лаврова

Песков призвал отнестись соответствующим образом к слухам о смене главы МИД Лаврова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами публикации про возможную смену главы МИД и посоветовал относиться к ним соответствующим образом.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о начале обсуждения вероятных кандидатов на пост главы МИД России на случай возможной отставки главы ведомства Сергея Лаврова. Среди кандидатур, в частности, назывались имена директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
"Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли тема кадровых перестановок в Кремле.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и заместитель генерального директора Почты России Сергей Говорун на церемонии гашения почтовых марок из серии История российской дипломатии. 12 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 13:52
Лавров принял участие в церемонии гашения марок, посвященных дипломатам
 
ПолитикаРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала