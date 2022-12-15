https://ria.ru/20221215/kurs-1838770033.html

Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая

Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая - РИА Новости, 15.12.2022

Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая

В начале сегодняшних торгов евро впервые с конца мая подскочил выше 69 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:59

2022-12-15T07:59

2022-12-15T10:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В начале сегодняшних торгов евро впервые с конца мая подскочил выше 69 рублей, следует из данных Московской биржи.На открытии европейская валюта снижалась к рублю на 9,8 копеек, но затем стала быстро расти — до 69,24 рубля, максимума с 30 мая. К 8:03 курс евро расчетами "завтра" поднялся на 78 копеек, до 69,1 рубля. Доллар, в свою очередь, прибавил 69 копеек — до 64,69 рубля, а юань — 9,6 копейки, до 9,261 рубля. При этом американская валюта достигала максимума с 6 июля — 64,88 рубля, а китайская впервые с 1 августа доходила до 9,298 рубля.Рубль снижается к основным валютам уже четвертый день подряд. Аналитики объясняют это ростом спроса как на наличный, так и на безналичный доллар со стороны населения, а также импортеров в преддверии праздников и сокращением предложения со стороны экспортеров.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия