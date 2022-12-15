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Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая
Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая - РИА Новости, 15.12.2022
Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая
В начале сегодняшних торгов евро впервые с конца мая подскочил выше 69 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:59
2022-12-15T07:59
2022-12-15T10:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В начале сегодняшних торгов евро впервые с конца мая подскочил выше 69 рублей, следует из данных Московской биржи.На открытии европейская валюта снижалась к рублю на 9,8 копеек, но затем стала быстро расти — до 69,24 рубля, максимума с 30 мая. К 8:03 курс евро расчетами "завтра" поднялся на 78 копеек, до 69,1 рубля. Доллар, в свою очередь, прибавил 69 копеек — до 64,69 рубля, а юань — 9,6 копейки, до 9,261 рубля. При этом американская валюта достигала максимума с 6 июля — 64,88 рубля, а китайская впервые с 1 августа доходила до 9,298 рубля.Рубль снижается к основным валютам уже четвертый день подряд. Аналитики объясняют это ростом спроса как на наличный, так и на безналичный доллар со стороны населения, а также импортеров в преддверии праздников и сокращением предложения со стороны экспортеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
07:59 15.12.2022 (обновлено: 10:41 15.12.2022)
Курс евро поднялся выше 69 рублей впервые с 30 мая
Курс евро на Мосбирже поднялся до 69,1 рубля впервые с 30 мая
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
В начале сегодняшних торгов евро впервые с конца мая подскочил выше 69 рублей, следует из данных
Московской биржи.
На открытии европейская валюта снижалась к рублю на 9,8 копеек, но затем стала быстро расти — до 69,24 рубля, максимума с 30 мая. К 8:03 курс евро расчетами "завтра" поднялся на 78 копеек, до 69,1 рубля.
Доллар, в свою очередь, прибавил 69 копеек — до 64,69 рубля, а юань — 9,6 копейки, до 9,261 рубля. При этом американская валюта достигала максимума с 6 июля — 64,88 рубля, а китайская впервые с 1 августа доходила до 9,298 рубля.
Рубль снижается к основным валютам уже четвертый день подряд. Аналитики объясняют это ростом спроса как на наличный, так и на безналичный доллар со стороны населения, а также импортеров в преддверии праздников и сокращением предложения со стороны экспортеров.