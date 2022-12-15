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Guardian: Запад считает стремление Киева вернуть Крым опасным - РИА Новости, 15.12.2022
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Guardian: Запад считает стремление Киева вернуть Крым опасным
Guardian: Запад считает стремление Киева вернуть Крым опасным - РИА Новости, 15.12.2022
Guardian: Запад считает стремление Киева вернуть Крым опасным
Запад не поддерживает Зеленского в стремлении захватить Крым, считая подобные действия опасными, пишет обозреватель Патрик Винтур в статье для Guardian. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:26
2022-12-15T23:26
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
украина
сша
киев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запад не поддерживает Зеленского в стремлении захватить Крым, считая подобные действия опасными, пишет обозреватель Патрик Винтур в статье для Guardian."Украинские дипломаты признают, что США и Европа, опасаясь эскалации, отказываются поставлять артиллерийское оружие большой дальности, необходимое для того, чтобы напасть на Крым", — отметил он.В публикации отмечается, что Украине придется согласиться с тем, что вопрос Крыма не будет включен в список предварительных условий для переговоров с Москвой. Журналист также добавил, что европейские дипломаты признают особый статус полуострова, признавая, что Крым отличается от остальной Украины как исторически, так и этнически.На прошлой неделе газета WSJ написала, что США тайно модифицировали передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221215/ukraina-1839008958.html
https://ria.ru/20221215/patriot-1838919500.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, украина, сша, киев
В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, США, Киев
23:26 15.12.2022
 
Guardian: Запад считает стремление Киева вернуть Крым опасным

Guardian: США и ЕС не хотят эскалации конфликта на Украине из-за Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Запад не поддерживает Зеленского в стремлении захватить Крым, считая подобные действия опасными, пишет обозреватель Патрик Винтур в статье для Guardian.
"Украинские дипломаты признают, что США и Европа, опасаясь эскалации, отказываются поставлять артиллерийское оружие большой дальности, необходимое для того, чтобы напасть на Крым", — отметил он.
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В публикации отмечается, что Украине придется согласиться с тем, что вопрос Крыма не будет включен в список предварительных условий для переговоров с Москвой. Журналист также добавил, что европейские дипломаты признают особый статус полуострова, признавая, что Крым отличается от остальной Украины как исторически, так и этнически.
На прошлой неделе газета WSJ написала, что США тайно модифицировали передаваемые Украине системы HIMARS, чтобы киевский режим не смог использовать их для ударов вглубь российской территории. По информации издания, в Белом доме сочли это действие необходимым для снижения риска конфликта с Москвой.
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Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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