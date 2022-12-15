https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html

Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года

Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022

Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года

Крым рассчитывает по итогам текущего года принять 6,5 миллиона отдыхающих, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:02

2022-12-15T18:02

2022-12-15T18:02

туризм

новости - туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

туризм

туристы

турпоток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крым рассчитывает по итогам текущего года принять 6,5 миллиона отдыхающих, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Мы превысим отметку в 6,5 миллиона. На новогодние праздники во многих средствах размещения неплохой процент бронирования", — сказал Волченко на заседании круглого стола, посвященного итогам высокого туристского сезона.По его словам, за январь-ноябрь турпоток в республику составил 6,3 миллиона человек, что на 30 процентов ниже уровня аналогичного периода 2021 года. При этом Волченко подчеркнул, что Крым справится со всеми сложностями и нарастит налоговые поступления в бюджет.За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона путешественников, что стало рекордом за всю его постсоветскую историю.

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/spb-1835051815.html

республика крым

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, туризм, туристы, турпоток