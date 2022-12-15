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Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221215/krym-1838897492.html
Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года
Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года - РИА Новости, 15.12.2022
Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года
Крым рассчитывает по итогам текущего года принять 6,5 миллиона отдыхающих, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:02
2022-12-15T18:02
туризм
новости - туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
туризм
туристы
турпоток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крым рассчитывает по итогам текущего года принять 6,5 миллиона отдыхающих, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко."Мы превысим отметку в 6,5 миллиона. На новогодние праздники во многих средствах размещения неплохой процент бронирования", — сказал Волченко на заседании круглого стола, посвященного итогам высокого туристского сезона.По его словам, за январь-ноябрь турпоток в республику составил 6,3 миллиона человек, что на 30 процентов ниже уровня аналогичного периода 2021 года. При этом Волченко подчеркнул, что Крым справится со всеми сложностями и нарастит налоговые поступления в бюджет.За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона путешественников, что стало рекордом за всю его постсоветскую историю.
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новости - туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, туризм, туристы, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Туризм, туристы, турпоток
18:02 15.12.2022
 
Крым планирует принять 6,5 миллиона туристов по итогам года

Вадим Волченко: Крым рассчитывает принять 6,5 миллиона туристов по итогам 2022 года

© РИА Новости / Владимир СергеевТуристы фотографируются в "Долине приведений" на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Крым рассчитывает по итогам текущего года принять 6,5 миллиона отдыхающих, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Мы превысим отметку в 6,5 миллиона. На новогодние праздники во многих средствах размещения неплохой процент бронирования", — сказал Волченко на заседании круглого стола, посвященного итогам высокого туристского сезона.
По его словам, за январь-ноябрь турпоток в республику составил 6,3 миллиона человек, что на 30 процентов ниже уровня аналогичного периода 2021 года. При этом Волченко подчеркнул, что Крым справится со всеми сложностями и нарастит налоговые поступления в бюджет.
За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона путешественников, что стало рекордом за всю его постсоветскую историю.
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ТуризмНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика КрымТуризмтуристытурпоток
 
 
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