https://ria.ru/20221215/kredit-1838765427.html

Индия стала единственной страной, у которой Россия взяла кредит в 2021 году

Индия стала единственной страной, у которой Россия взяла кредит в 2021 году - РИА Новости, 15.12.2022

Индия стала единственной страной, у которой Россия взяла кредит в 2021 году

Единственной страной, перед которой по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:48

2022-12-15T06:48

2022-12-15T06:48

экономика

россия

индия

франция

всемирный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Единственной страной, перед которой по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.Согласно информации организации, у России в 2021 году оставалось лишь три суверенных кредитора - Индия, Франция и Южная Корея.Самая большая задолженность среди государств у России перед Индией - за год она выросла в 3,2 раза, до 610 миллионов долларов. При этом впервые Индия предоставила Москве кредит по итогам 2020 года на 190 миллионов долларов.Перед двумя другими странами Россия уменьшила долги. Так, задолженность перед Южной Кореей сократилась на 20% - до 279,7 миллиона долларов. Это стало минимальным уровнем долга с 1992 года. Перед Францией задолженность уменьшилась на 34% - до 315,6 миллиона долларов.Около 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций, при этом по итогам прошлого года он сократился на 8,3% - до 99,4 миллиарда долларов. Основная доля российского внешнего долга приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами, - на них приходится 73,8% всех долговых обязательств. Этот долг в прошлом году вырос на 3,6% - до 355,4 миллиарда долларов.В целом весь внешний долг России по итогам прошлого года составил 481,4 миллиарда долларов, увеличившись за год на 4,4%.

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html

https://ria.ru/20221212/torgovlya-1838059576.html

россия

индия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия, франция, всемирный банк