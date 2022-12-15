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Приборы на корабле "Союз МС-22" рискуют выйти из строя, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2022
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Приборы на корабле "Союз МС-22" рискуют выйти из строя, сообщил источник
Приборы на корабле "Союз МС-22" рискуют выйти из строя, сообщил источник - РИА Новости, 15.12.2022
Приборы на корабле "Союз МС-22" рискуют выйти из строя, сообщил источник
Приборы на корабле "Союз МС-22" могут выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:35
2022-12-15T11:35
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Приборы на корабле "Союз МС-22" могут выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля, сообщил РИА Новости информированный источник."Ситуация очень серьезная – авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя – он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли", - рассказал собеседник агентства.По его словам, "сейчас специалисты "Роскосмоса" думают над первоочередными мероприятиями по обеспечению приемлемого теплового режима работы приборов на корабле".Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.
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космос - риа наука, земля, роскосмос, международная космическая станция (мкс), наса
Космос - РИА Наука, Земля, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), НАСА
11:35 15.12.2022
 
Приборы на корабле "Союз МС-22" рискуют выйти из строя, сообщил источник

Приборы на корабле "Союз МС-22" рискуют выйти из строя из-за сбоя теплового режима

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Приборы на корабле "Союз МС-22" могут выйти из строя из-за аварии в системе терморегулирования корабля, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Ситуация очень серьезная – авария произошла в системе терморегулирования корабля, которая поддерживает правильную температуру и влажность. В результате приборы корабля могут выйти из строя – он будет перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, "сейчас специалисты "Роскосмоса" думают над первоочередными мероприятиями по обеспечению приемлемого теплового режима работы приборов на корабле".
Ранее из переговоров экипажа МКС с наземными службами стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, который должен был начаться в 5.20 мск 15 декабря, перенесен из-за разгерметизации системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. В "Роскосмосе" затем добавили, что выход отменен по техническим причинам.
В трансляции НАСА было показано, что из "Союза МС-22" бьют фонтаны технической жидкости. Позднее космонавты сфотографировали проблемный корабль из иллюминаторов станции, а также обследовали его с помощью камер, установленных на роботе-манипуляторе ERA. Фотографии экипаж отправил на Землю для изучения специалистами.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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