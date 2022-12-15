https://ria.ru/20221215/kosmos-1838763204.html
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится - РИА Новости, 15.12.2022
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится
Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС переносится второй раз подряд, сегодня причиной стала... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:52
2022-12-15T05:52
2022-12-15T06:26
наука
космос - риа наука
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818360293_0:156:2506:1565_1920x0_80_0_0_36f47df9f9c894cb4a9c0e8808b02a6d.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС переносится второй раз подряд, сегодня причиной стала разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", притыкованного к станции, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами.До этого Прокопьева и Петелина предупредили, что выходить в открытый космос прямо сейчас не стоит, так как обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.Прокопьев с Петелиным должны были за 6 часов 37 минут за бортом МКС отстыковать дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) от модуля "Рассвет" и с помощью манипулятора ERA перенести его на новый модуль "Наука". Управлять манипулятором изнутри станции должна была Анна Кикина. После переноса двум космонавтам предстояло механически, гидравлически и электрических состыковать радиатор с модулем.До этого два космонавта уже выходили в открытый космос 17 ноября. Тогда они подготовили радиатор к переносу, а также установили на "Науке" систему крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО и радиатор понадобятся в дальнейшем для проведения экспериментов.Всего на экспедицию Прокопьева и Петелина запланированы пять выходов в открытый космос.
https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818360293_0:100:2463:1947_1920x0_80_0_0_0bf8e8506d2e075c7f399ba58be604e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
05:52 15.12.2022 (обновлено: 06:26 15.12.2022)
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится
Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос переносится второй раз подряд
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС переносится второй раз подряд, сегодня причиной стала разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", притыкованного к станции, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами.
"Сергей, Дмитрий, принято решение о прекращении работ и обратном шлюзовании", - сказал космонавтам наземный специалист.
До этого Прокопьева и Петелина предупредили, что выходить в открытый космос прямо сейчас не стоит, так как обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.
Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.
Прокопьев с Петелиным должны были за 6 часов 37 минут за бортом МКС отстыковать дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) от модуля "Рассвет" и с помощью манипулятора ERA перенести его на новый модуль "Наука". Управлять манипулятором изнутри станции должна была Анна Кикина. После переноса двум космонавтам предстояло механически, гидравлически и электрических состыковать радиатор с модулем.
До этого два космонавта уже выходили в открытый космос 17 ноября. Тогда они подготовили радиатор к переносу, а также установили на "Науке" систему крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО и радиатор понадобятся в дальнейшем для проведения экспериментов.
Всего на экспедицию Прокопьева и Петелина запланированы пять выходов в открытый космос.