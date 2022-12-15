https://ria.ru/20221215/kosmos-1838763204.html

Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится

Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится - РИА Новости, 15.12.2022

Выход Прокопьева и Петелина в открытый космос второй раз переносится

Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС переносится второй раз подряд, сегодня причиной стала... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:52

2022-12-15T05:52

2022-12-15T06:26

наука

космос - риа наука

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС переносится второй раз подряд, сегодня причиной стала разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", притыкованного к станции, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами.До этого Прокопьева и Петелина предупредили, что выходить в открытый космос прямо сейчас не стоит, так как обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.Изначально выход планировался на 25 ноября, однако из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.Прокопьев с Петелиным должны были за 6 часов 37 минут за бортом МКС отстыковать дополнительный радиационный теплообменник (радиатор) от модуля "Рассвет" и с помощью манипулятора ERA перенести его на новый модуль "Наука". Управлять манипулятором изнутри станции должна была Анна Кикина. После переноса двум космонавтам предстояло механически, гидравлически и электрических состыковать радиатор с модулем.До этого два космонавта уже выходили в открытый космос 17 ноября. Тогда они подготовили радиатор к переносу, а также установили на "Науке" систему крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО и радиатор понадобятся в дальнейшем для проведения экспериментов.Всего на экспедицию Прокопьева и Петелина запланированы пять выходов в открытый космос.

https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука, роскосмос, международная космическая станция (мкс)