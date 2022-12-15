https://ria.ru/20221215/koshka-1838880976.html

Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным

Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным - РИА Новости, 15.12.2022

Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным

Жителю Омска грозит 3 года колонии по статье "Жестокое обращение с животными", рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:46

2022-12-15T13:46

2022-12-15T16:06

происшествия

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омская область

омск

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ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Жителю Омска грозит 3 года колонии по статье "Жестокое обращение с животными", рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.Полицейским поступило заявление от 22-летней жительницы Октябрьского округа Омска о жестоком обращении с домашней кошкой. Девушка рассказала участковому, что, вернувшись домой, обнаружила на полу пятна крови."Оказалось, что 41-летний сожитель её матери кухонным ножом отрезал хвост домашней кошки. Омичка остановила кровь и оказала первую помощь питомцу. В ветеринарную клинику обращаться не стала. Участковый уполномоченный выдал заявительнице направление на судебно-ветеринарную экспертизу", - пояснили в пресс-службе.Эксперт пояснил, что животному было нанесено механическое повреждение, которое привело к увечью. На жителя Омска возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Теперь ему грозит три года лишения свободы. Ранее он уже был судим.Корреспонденту РИА Новости в пресс-службе рассказали, что мужчина сознался в преступлении, а свой поступок он объяснил тем, что разозлился на кошку по имени Машка. По его словам, она "нагадила под диван". Сейчас с пострадавшим животным все хорошо.

https://ria.ru/20221208/koshka-1837289178.html

https://ria.ru/20211201/ubiystvo-1761581638.html

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происшествия, здоровье - общество, омская область, омск