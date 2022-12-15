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Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным - РИА Новости, 15.12.2022
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Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным
Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным - РИА Новости, 15.12.2022
Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным
Жителю Омска грозит 3 года колонии по статье "Жестокое обращение с животными", рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:46
2022-12-15T16:06
происшествия
здоровье - общество
омская область
омск
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ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Жителю Омска грозит 3 года колонии по статье "Жестокое обращение с животными", рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.Полицейским поступило заявление от 22-летней жительницы Октябрьского округа Омска о жестоком обращении с домашней кошкой. Девушка рассказала участковому, что, вернувшись домой, обнаружила на полу пятна крови."Оказалось, что 41-летний сожитель её матери кухонным ножом отрезал хвост домашней кошки. Омичка остановила кровь и оказала первую помощь питомцу. В ветеринарную клинику обращаться не стала. Участковый уполномоченный выдал заявительнице направление на судебно-ветеринарную экспертизу", - пояснили в пресс-службе.Эксперт пояснил, что животному было нанесено механическое повреждение, которое привело к увечью. На жителя Омска возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Теперь ему грозит три года лишения свободы. Ранее он уже был судим.Корреспонденту РИА Новости в пресс-службе рассказали, что мужчина сознался в преступлении, а свой поступок он объяснил тем, что разозлился на кошку по имени Машка. По его словам, она "нагадила под диван". Сейчас с пострадавшим животным все хорошо.
https://ria.ru/20221208/koshka-1837289178.html
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омская область
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происшествия, здоровье - общество, омская область, омск
Происшествия, Здоровье - Общество, Омская область, Омск
13:46 15.12.2022 (обновлено: 16:06 15.12.2022)
 
Жителю Омска грозит три года колонии за жестокое обращение с животным

В Омске мужчине грозит три года колонии за издевательство над кошкой

© Pixabay / Darkmoon_ArtКошка с игрушкой
Кошка с игрушкой - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Pixabay / Darkmoon_Art
Кошка с игрушкой. Архивное фото
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ОМСК, 15 дек - РИА Новости. Жителю Омска грозит 3 года колонии по статье "Жестокое обращение с животными", рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.
Полицейским поступило заявление от 22-летней жительницы Октябрьского округа Омска о жестоком обращении с домашней кошкой. Девушка рассказала участковому, что, вернувшись домой, обнаружила на полу пятна крови.
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"Оказалось, что 41-летний сожитель её матери кухонным ножом отрезал хвост домашней кошки. Омичка остановила кровь и оказала первую помощь питомцу. В ветеринарную клинику обращаться не стала. Участковый уполномоченный выдал заявительнице направление на судебно-ветеринарную экспертизу", - пояснили в пресс-службе.
Эксперт пояснил, что животному было нанесено механическое повреждение, которое привело к увечью. На жителя Омска возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Теперь ему грозит три года лишения свободы. Ранее он уже был судим.
Корреспонденту РИА Новости в пресс-службе рассказали, что мужчина сознался в преступлении, а свой поступок он объяснил тем, что разозлился на кошку по имени Машка. По его словам, она "нагадила под диван". Сейчас с пострадавшим животным все хорошо.
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