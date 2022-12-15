https://ria.ru/20221215/kitay-1838900998.html

Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом

Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом - РИА Новости, 15.12.2022

Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:07

2022-12-15T15:07

2022-12-15T15:07

россия-китай: главное

китай

fitch ratings

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_2411f94ed588123abc71769e6acdb660.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства."Значительные кредитные преимущества Китая постепенно подрываются длительным периодом повышенного бюджетного дефицита, растущего уровня задолженности и экономической нестабильности... Fitch считает, что существует разумная вероятность того, что многие из этих негативных тенденций в сфере кредитования стабилизируются в ближайшие кварталы по мере того, как будут отменяться давно принятые ограничительные коронавирусные меры и возобновится нормальная экономическая деятельность", - говорится в сообщении.Агентство отмечает, что негативные факторы также являются результатом резких изменений в политике или вызванных политикой сбоев в здравоохранении и регулировании предприятий, которые способствовали повышенной экономической неопределенности и поставили под сомнение стабильность деловой среды.Как и ранее, прогнозируется, что ВВП страны замедлится до 2,8% в этом году, но в 2023 году восстановится до 4,1%. Общий государственный долг Китая у концу 2023 года, согласно прогнозу, вырастет примерно до 56% от ВВП страны.

https://ria.ru/20221215/kitay-1838899931.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, fitch ratings, коронавирус covid-19