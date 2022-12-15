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Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом - РИА Новости, 15.12.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221215/kitay-1838900998.html
Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом - РИА Новости, 15.12.2022
Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:07
2022-12-15T15:07
россия-китай: главное
китай
fitch ratings
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства."Значительные кредитные преимущества Китая постепенно подрываются длительным периодом повышенного бюджетного дефицита, растущего уровня задолженности и экономической нестабильности... Fitch считает, что существует разумная вероятность того, что многие из этих негативных тенденций в сфере кредитования стабилизируются в ближайшие кварталы по мере того, как будут отменяться давно принятые ограничительные коронавирусные меры и возобновится нормальная экономическая деятельность", - говорится в сообщении.Агентство отмечает, что негативные факторы также являются результатом резких изменений в политике или вызванных политикой сбоев в здравоохранении и регулировании предприятий, которые способствовали повышенной экономической неопределенности и поставили под сомнение стабильность деловой среды.Как и ранее, прогнозируется, что ВВП страны замедлится до 2,8% в этом году, но в 2023 году восстановится до 4,1%. Общий государственный долг Китая у концу 2023 года, согласно прогнозу, вырастет примерно до 56% от ВВП страны.
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китай, fitch ratings, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Fitch Ratings, Коронавирус COVID-19
15:07 15.12.2022
 

Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне "А+" со стабильным прогнозом

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая в иностранной валюте на уровне "А+", прогноз стабильный, говорится в сообщении рейтингового агентства.
"Значительные кредитные преимущества Китая постепенно подрываются длительным периодом повышенного бюджетного дефицита, растущего уровня задолженности и экономической нестабильности... Fitch считает, что существует разумная вероятность того, что многие из этих негативных тенденций в сфере кредитования стабилизируются в ближайшие кварталы по мере того, как будут отменяться давно принятые ограничительные коронавирусные меры и возобновится нормальная экономическая деятельность", - говорится в сообщении.
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Агентство отмечает, что негативные факторы также являются результатом резких изменений в политике или вызванных политикой сбоев в здравоохранении и регулировании предприятий, которые способствовали повышенной экономической неопределенности и поставили под сомнение стабильность деловой среды.
Как и ранее, прогнозируется, что ВВП страны замедлится до 2,8% в этом году, но в 2023 году восстановится до 4,1%. Общий государственный долг Китая у концу 2023 года, согласно прогнозу, вырастет примерно до 56% от ВВП страны.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайFitch RatingsКоронавирус COVID-19
 
 
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