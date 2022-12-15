Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ
Газоизмерительная станция газопровода "Сила Сибири" в Амурской области
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива китайско-российского газового сотрудничества... Мы можем активизировать его во всех аспектах и по всей производственной цепочке. Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии газопровода "Сила Сибири". Поддерживаем осуществление проекта газопровода Россия-Монголия-Китай. Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток".
Посол отметил, что за первые 10 месяцев 2022 года поставки газа из РФ в Китай увеличилась на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Восток приветствует российский газ. На Востоке есть достаточный рынок, чтобы поместить российский газ", - подчеркнул он, выделив название форума "Поворот на Восток".
Посол КНР добавил, что Пекин с полным пониманием относится к действиям Москвы по защите законных прав и интересов на международном энергетическом рынке, решительно осуждает и считает неприемлемыми диверсионные действия против газопровода "Северный поток 2".
"Китай никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией", - отметил дипломат.
Ранее ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что поставки трубопроводного газа из РФ в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным.
"Газпром" поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок по нему с 2025 года будет составлять 38 миллиардов кубометров ежегодно. В феврале 2022 года заключен новый долгосрочный договор на поставки газа с Дальнего Востока России в Китай, и с учетом данного проекта суммарные объёмы поставки трубопроводного газа в будущем вырастут до 48 миллиардов кубометров.
Сейчас российская компания ведёт с китайскими партнёрами обсуждение других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, сообщила в конце ноября зампредседателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Объём поставок по проекту — газопроводу "Сила Сибири 2" — может составить 50 миллиардов кубометров в год.
Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ, и Китай уже имеет достаточный объем законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.