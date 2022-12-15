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Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ - РИА Новости, 15.12.2022
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Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ
Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ - РИА Новости, 15.12.2022
Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ
Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:42
2022-12-15T14:42
россия-китай: главное
китай
россия
игорь сечин
чжан ханьхуэй
елена бурмистрова
международное энергетическое агентство
роснефть
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива китайско-российского газового сотрудничества... Мы можем активизировать его во всех аспектах и по всей производственной цепочке. Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии газопровода "Сила Сибири". Поддерживаем осуществление проекта газопровода Россия-Монголия-Китай. Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток".Посол отметил, что за первые 10 месяцев 2022 года поставки газа из РФ в Китай увеличилась на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Восток приветствует российский газ. На Востоке есть достаточный рынок, чтобы поместить российский газ", - подчеркнул он, выделив название форума "Поворот на Восток".Посол КНР добавил, что Пекин с полным пониманием относится к действиям Москвы по защите законных прав и интересов на международном энергетическом рынке, решительно осуждает и считает неприемлемыми диверсионные действия против газопровода "Северный поток 2"."Китай никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией", - отметил дипломат.Ранее ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что поставки трубопроводного газа из РФ в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным."Газпром" поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок по нему с 2025 года будет составлять 38 миллиардов кубометров ежегодно. В феврале 2022 года заключен новый долгосрочный договор на поставки газа с Дальнего Востока России в Китай, и с учетом данного проекта суммарные объёмы поставки трубопроводного газа в будущем вырастут до 48 миллиардов кубометров.Сейчас российская компания ведёт с китайскими партнёрами обсуждение других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, сообщила в конце ноября зампредседателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Объём поставок по проекту — газопроводу "Сила Сибири 2" — может составить 50 миллиардов кубометров в год.Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ, и Китай уже имеет достаточный объем законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.
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китай, россия, игорь сечин, чжан ханьхуэй, елена бурмистрова, международное энергетическое агентство, роснефть, газпром
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Игорь Сечин, Чжан Ханьхуэй, Елена Бурмистрова, Международное энергетическое агентство, Роснефть, Газпром
14:42 15.12.2022
 

Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ

© Фото : ПАО «Газпром»Газоизмерительная станция газопровода "Сила Сибири" в Амурской области
Газоизмерительная станция газопровода Сила Сибири в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : ПАО «Газпром»
Газоизмерительная станция газопровода "Сила Сибири" в Амурской области
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Китай готов наращивать газовое сотрудничество с РФ, в том числе по СПГ, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"При нынешней ситуации демонстрируется новая перспектива китайско-российского газового сотрудничества... Мы можем активизировать его во всех аспектах и по всей производственной цепочке. Необходимо содействовать скорейшему достижению проектной мощности газовой перевозки восточной линии газопровода "Сила Сибири". Поддерживаем осуществление проекта газопровода Россия-Монголия-Китай. Мы готовы укреплять интегрированное сотрудничество с российской стороной в области трубопроводного и сжиженного газа", - сказал он, выступая на пленарном заседании XX Юбилейного международного форума "Газ России 2022: Поворот на Восток".
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Посол отметил, что за первые 10 месяцев 2022 года поставки газа из РФ в Китай увеличилась на 173% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Восток приветствует российский газ. На Востоке есть достаточный рынок, чтобы поместить российский газ", - подчеркнул он, выделив название форума "Поворот на Восток".
Посол КНР добавил, что Пекин с полным пониманием относится к действиям Москвы по защите законных прав и интересов на международном энергетическом рынке, решительно осуждает и считает неприемлемыми диверсионные действия против газопровода "Северный поток 2".
"Китай никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией", - отметил дипломат.
Ранее ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что поставки трубопроводного газа из РФ в Китай в обозримой перспективе превысят 100 миллиардов кубометров в год, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) имеют потенциал стать сопоставимыми с трубопроводным.
"Газпром" поставляет газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок по нему с 2025 года будет составлять 38 миллиардов кубометров ежегодно. В феврале 2022 года заключен новый долгосрочный договор на поставки газа с Дальнего Востока России в Китай, и с учетом данного проекта суммарные объёмы поставки трубопроводного газа в будущем вырастут до 48 миллиардов кубометров.
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Сейчас российская компания ведёт с китайскими партнёрами обсуждение других перспективных проектов поставок трубопроводного газа в Китай, прежде всего по маршруту через территорию Монголии, сообщила в конце ноября зампредседателя правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Объём поставок по проекту — газопроводу "Сила Сибири 2" — может составить 50 миллиардов кубометров в год.
Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортеры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ, и Китай уже имеет достаточный объем законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияИгорь СечинЧжан ХаньхуэйЕлена БурмистроваМеждународное энергетическое агентствоРоснефтьГазпром
 
 
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