https://ria.ru/20221215/kitay-1838853430.html

Статбюро КНР: Китай за 11 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа на 6,4%

Статбюро КНР: Китай за 11 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа на 6,4% - РИА Новости, 15.12.2022

Статбюро КНР: Китай за 11 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа на 6,4%

Китай за 11 месяцев 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:02

2022-12-15T13:02

2022-12-15T13:02

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китай

нефть

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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Китай за 11 месяцев 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа - на 6,4%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.Китай за 11 месяцев 2022 года добыл 187,77 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3%. Объем переработки нефти за январь-ноябрь достиг уровня в 615,99 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 3,9%.Отдельно в ноябре 2022 года объем добычи нефти в КНР достиг 16,78 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,9%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце - 559 тысяч тонн, объем переработки в ноябре остановился на отметке в 59,61 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,3%).Добыча природного газа в Китае за 11 месяцев 2022 года составила 197,4 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6,4%. Отдельно в ноябре 2022 года добыча газа в Китае составила 18,9 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 8,6%, рост по сравнению с октябрем этого года составил 3,7 процентных пункта.Вместе с тем выросло производство угля. Так, за январь-ноябрь текущего года рост показателя составил 9,7%, объем производства достиг отметки в 4,09 миллиарда тонн. Отдельно в ноябре на китайских шахтах добыли 390 миллионов тон угля, рост по сравнению с ноябрем 2021 года составил 3,1%. Среднесуточный объем добычи угля в ноябре составил 13,04 миллиона тонн.

https://ria.ru/20221215/kitay-1838831763.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, нефть