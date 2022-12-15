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Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8%
Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8% - РИА Новости, 15.12.2022
Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:28
2022-12-15T12:28
2022-12-15T12:28
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.Объем производства в добывающей промышленности в январе-ноябре вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8%.Отдельно в ноябре 2022 года показатель вырос на 2,2% в годовом выражении и упал на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 1,5%.Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в ноябре выросло на 60,5%, а за январь-ноябрь – на 100,5%, производство промышленных роботов в ноябре выросло на 0,3%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 2,6%.Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
https://ria.ru/20221212/elektromobili-1838058223.html
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китай
Россия-Китай: Главное, Китай
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.
Объем производства в добывающей промышленности в январе-ноябре вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8%.
Отдельно в ноябре 2022 года показатель вырос на 2,2% в годовом выражении и упал на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 1,5%.
Отмечается, что производство автомобилей
на новых источниках энергии в ноябре выросло на 60,5%, а за январь-ноябрь – на 100,5%, производство промышленных роботов в ноябре выросло на 0,3%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 2,6%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.