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Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8% - РИА Новости, 15.12.2022
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Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8%
Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8% - РИА Новости, 15.12.2022
Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:28
2022-12-15T12:28
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.Объем производства в добывающей промышленности в январе-ноябре вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8%.Отдельно в ноябре 2022 года показатель вырос на 2,2% в годовом выражении и упал на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 1,5%.Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в ноябре выросло на 60,5%, а за январь-ноябрь – на 100,5%, производство промышленных роботов в ноябре выросло на 0,3%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 2,6%.Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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Россия-Китай: Главное, Китай
12:28 15.12.2022
 

Статбюро КНР: промпроизводство в КНР за 11 месяцев выросло на 3,8%

© AFP 2022 / Jade GaoПроизводство автомобилей в Пекине, Китай
Производство автомобилей в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AFP 2022 / Jade Gao
Производство автомобилей в Пекине, Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 11 месяцев 2022 года вырос на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического бюро КНР.
Объем производства в добывающей промышленности в январе-ноябре вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,3%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,8%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8%.
Зарядка электромобилей на станции технического обслуживания в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, КНР - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:10Россия-Китай: Главное
В КНР за 11 мес построено 2,3 млн новых зарядных станций для электромобилей
Отдельно в ноябре 2022 года показатель вырос на 2,2% в годовом выражении и упал на 0,31% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в ноябре вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды сократились на 1,5%.
Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в ноябре выросло на 60,5%, а за январь-ноябрь – на 100,5%, производство промышленных роботов в ноябре выросло на 0,3%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 2,6%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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