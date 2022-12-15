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Херсон полностью обесточен, сообщили местные власти
Херсон полностью обесточен, сообщили местные власти - РИА Новости, 15.12.2022
Херсон полностью обесточен, сообщили местные власти
Херсон полностью обесточен, сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:29
2022-12-15T14:29
2022-12-15T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
мартин гриффитс
жкх
херсон
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Херсон полностью обесточен, сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич."Херсон полностью обесточен. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети", - написал Янушевич в своем Telegram-канале.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.Во вторник Херсон посетил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщала организация. В МИД РФ заявили, что визит носит "заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер".
https://ria.ru/20221215/trevoga-1838816949.html
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в мире, мартин гриффитс, жкх, херсон, россия, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мартин Гриффитс, ЖКХ, Херсон, Россия, ООН
Херсон полностью обесточен, сообщили местные власти
Начальник военной администрации региона Янушевич: Херсон полностью обесточен