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В МИД назвали визит замгенсека ООН в российский Херсон провокацией
В МИД назвали визит замгенсека ООН в российский Херсон провокацией - РИА Новости, 15.12.2022
В МИД назвали визит замгенсека ООН в российский Херсон провокацией
Приезд замгенсека ООН Мартина Гриффитса в российский Херсон носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:50
2022-12-15T11:50
2022-12-15T11:50
в мире
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антониу гутерреш
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Приезд замгенсека ООН Мартина Гриффитса в российский Херсон носит провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что замгенсекетаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи Гриффитс в эти дни "посещает ряд регионов Украины, а также город Херсон, заканчивать свою поездку он намерен в Киеве, чтобы дать отчет о том, что он видел, представителям киевского режима"."Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой на референдуме высказались за вхождение в РФ и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому неприемлемый характер. Генсек ООН (Антониу Гутерреш – ред.) должен положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока и потребовать от них вместо подобных провокационных вояжей выполнить обязательства секретариата, которые вытекают из меморандума Россия-ООН от 22 июля по прекращению попыток Запада и киевского режима препятствовать снятию препон на пути экспорта российского зерна и удобрений", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, мартин гриффитс, мария захарова, антониу гутерреш, херсон, россия, украина, оон
В мире, Мартин Гриффитс, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, Херсон, Россия, Украина, ООН
В МИД назвали визит замгенсека ООН в российский Херсон провокацией
МИД: приезд замгенсека ООН Гриффитса в российский Херсон носит провокационный характер