https://ria.ru/20221215/kemerovo-1838904479.html

В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря

В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря - РИА Новости, 15.12.2022

В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря

Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен в Кемерово до 16 декабря, предприятиям города рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:55

2022-12-15T14:55

2022-12-15T14:55

кемерово

кемеровская область

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экология

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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен в Кемерово до 16 декабря, предприятиям города рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.В среду сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово до 18.00 (14.00 мск) 15 декабря."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 14.12.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 16.12.2022", – говорится в сообщении.Как сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра, в Кемеровской области установились морозы. С 19 часов (15.00 мск) 15 декабря до 07 часов (03.00 мск) 17 декабря ночью по области местами минимальная температура до -30... -34 градусов, в последующие дни до -32 градусов.

https://ria.ru/20221117/sheregesh-1832195685.html

https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html

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кемерово, кемеровская область, россия, экология