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В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
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В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря
В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря
Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен в Кемерово до 16 декабря, предприятиям города рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:55
2022-12-15T14:55
кемерово
кемеровская область
россия
экология
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен в Кемерово до 16 декабря, предприятиям города рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.В среду сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово до 18.00 (14.00 мск) 15 декабря."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 14.12.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 16.12.2022", – говорится в сообщении.Как сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра, в Кемеровской области установились морозы. С 19 часов (15.00 мск) 15 декабря до 07 часов (03.00 мск) 17 декабря ночью по области местами минимальная температура до -30... -34 градусов, в последующие дни до -32 градусов.
https://ria.ru/20221117/sheregesh-1832195685.html
https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html
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кемерово, кемеровская область, россия, экология
Кемерово, Кемеровская область, Россия, Экология
14:55 15.12.2022
 
В Кемерово продлили режим "черного неба" до 16 декабря

В Кемерово продлили режим неблагоприятных метеорологических условий до 16 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГорода России. Кемерово
Города России. Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеорологических условий продлен в Кемерово до 16 декабря, предприятиям города рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.
В среду сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий объявлен в Кемерово до 18.00 (14.00 мск) 15 декабря.
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"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 14.12.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 16.12.2022", – говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте Кемеровского гидрометцентра, в Кемеровской области установились морозы. С 19 часов (15.00 мск) 15 декабря до 07 часов (03.00 мск) 17 декабря ночью по области местами минимальная температура до -30... -34 градусов, в последующие дни до -32 градусов.
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