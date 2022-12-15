https://ria.ru/20221215/karantin-1838854222.html

В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях

В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях - РИА Новости, 15.12.2022

В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях

Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:47

2022-12-15T12:47

2022-12-15T12:47

общество

здоровье - общество

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

грипп

карантин

орви

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости. Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления Роспотребнадзора региона."Постановляю: ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан", - говорится в документе.Также с 15 декабря вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях вводится масочный режим.Руководителям образовательных учреждений региона поручено приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.Ранее ведомство сообщало, что в целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/gripp-1838824711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, грипп, карантин, орви