https://ria.ru/20221215/karantin-1838854222.html
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях - РИА Новости, 15.12.2022
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях
Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:47
2022-12-15T12:47
2022-12-15T12:47
общество
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
грипп
карантин
орви
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости. Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления Роспотребнадзора региона."Постановляю: ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан", - говорится в документе.Также с 15 декабря вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях вводится масочный режим.Руководителям образовательных учреждений региона поручено приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.Ранее ведомство сообщало, что в целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/gripp-1838824711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, грипп, карантин, орви
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Грипп, Карантин, ОРВИ
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медорганизациях и учреждениях соцзащиты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости.
Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления
Роспотребнадзора региона.
"Постановляю: ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан", - говорится в документе.
Также с 15 декабря вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях вводится масочный режим.
Руководителям образовательных учреждений региона поручено приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.
Ранее ведомство сообщало, что в целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.