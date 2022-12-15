Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/karantin-1838854222.html
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях - РИА Новости, 15.12.2022
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях
Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:47
2022-12-15T12:47
общество
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
грипп
карантин
орви
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741797382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2786f29a66e58812d6039e49c8d30b4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости. Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления Роспотребнадзора региона."Постановляю: ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан", - говорится в документе.Также с 15 декабря вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях вводится масочный режим.Руководителям образовательных учреждений региона поручено приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.Ранее ведомство сообщало, что в целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/gripp-1838824711.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741797382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30cc71330c639ddaca4b9fb0ac2e437d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, грипп, карантин, орви
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Грипп, Карантин, ОРВИ
12:47 15.12.2022
 
В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медицинских организациях

В Ростовской области ввели карантин по гриппу в медорганизациях и учреждениях соцзащиты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости. Карантин по гриппу ввели с четверга в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты на территории Ростовской области, следует из постановления Роспотребнадзора региона.
"Постановляю: ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан", - говорится в документе.
Осмотр врача перед вакцинацией против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 11:54В России
Россиян начнут бесплатно тестировать на грипп
Также с 15 декабря вводится запрет на посещение больных в стационарах и подопечных в социальных учреждениях. В больницах и социальных организациях вводится масочный режим.
Руководителям образовательных учреждений региона поручено приостанавливать образовательный процесс или переводить его в дистанционный формат в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ 20 процентов детей и более.
Ранее ведомство сообщало, что в целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.
Опрос
Вы болели гриппом с начала осени?
Проголосовали:29025
12 декабря, 11:22
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияГриппКарантинОРВИ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала