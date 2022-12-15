01:28 15.12.2022 (обновлено: 01:52 15.12.2022)
Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"
Канада восстановила санкции в отношении турбин для трубопроводов "Северный поток"
"Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Канада восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств", объявили глава МИД Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.
Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа.
"С учетом того, что (президент РФ Владимир) Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу "Северного потока 1", а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале", - говорится в совместном заявлении министров.
"Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и оно более не служит заявленной цели. Это решение было принято после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками", - добавили Жоли и Уильямс.
После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.
1 декабря, 23:15В Швеции раскрыли вероятный способ подрыва на "Северных потоках"