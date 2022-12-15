https://ria.ru/20221215/kanada-1838753197.html

Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"

Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока" - РИА Новости, 15.12.2022

Канада восстановила санкции в отношении турбин для "Северного потока"

Канада восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств", объявили глава МИД РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T01:28

2022-12-15T01:28

2022-12-15T01:52

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Канада восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток" в свете "изменившихся обстоятельств", объявили глава МИД Мелани Жоли и министр природных ресурсов Джонатан Уильямс.Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy и было в июне выведено из-под рестрикций по просьбе правительства Германии, которая хотела восстановления поставок российского газа."С учетом того, что (президент РФ Владимир) Путин был вынужден продемонстрировать, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу "Северного потока 1", а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале", - говорится в совместном заявлении министров."Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и оно более не служит заявленной цели. Это решение было принято после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками", - добавили Жоли и Уильямс.После начала конфликта на Украине экспорт российского газа в Европу по "Северному потоку" сначала значительно снизился, а с конца августа прекратился вовсе. Через месяц три из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были полностью выведены из строя, получив повреждения неизвестной природы. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. ЕС расследует возможные причины повреждений.

https://ria.ru/20221201/potok-1835740818.html

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канада, россия, германия, siemens, северный поток, евросоюз, в мире