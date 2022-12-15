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Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен - РИА Новости, 15.12.2022
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Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен
Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен - РИА Новости, 15.12.2022
Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен
Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:53
2022-12-15T12:28
общество
германия
калининград
антон алиханов
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — сказал он.По словам губернатора, на этом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.Алиханов отметил также, что следует как можно скорее вернуть электронные визы для въезда в Россию. Этот механизм заморозили из-за пандемии коронавируса, но в 2019 году, когда он работал, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода, подчеркнул глава региона.Он добавил, что многие европейцы обязательно приедут в Россию и оставят здесь деньги. "И будут смотреть на то, как реально обстоят дела в России, не веря этой сумасшедшей пропаганде, откровенной бредятине, которую иногда пишут их газеты", — заключил губернатор.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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общество, германия, калининград, антон алиханов
Общество, Германия, Калининград, Антон Алиханов
08:53 15.12.2022 (обновлено: 12:28 15.12.2022)
 
Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Губернатор Алиханов: жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкПост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте
Пост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Пост ДПС на въезде в город Калининград на Московском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
"Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — сказал он.
По словам губернатора, на этом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.
Алиханов отметил также, что следует как можно скорее вернуть электронные визы для въезда в Россию. Этот механизм заморозили из-за пандемии коронавируса, но в 2019 году, когда он работал, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода, подчеркнул глава региона.
Он добавил, что многие европейцы обязательно приедут в Россию и оставят здесь деньги.
"И будут смотреть на то, как реально обстоят дела в России, не веря этой сумасшедшей пропаганде, откровенной бредятине, которую иногда пишут их газеты", — заключил губернатор.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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В Польше современное название Калининграда сочли скверным
 
ОбществоГерманияКалининградАнтон Алиханов
 
 
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