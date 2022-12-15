https://ria.ru/20221215/kaliningrad-1838774985.html

Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен - РИА Новости, 15.12.2022

Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:53

2022-12-15T08:53

2022-12-15T12:28

общество

германия

калининград

антон алиханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569504646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d3281b10b9e495b2bb91bdcf993981d.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область на зиму из-за высоких цен на коммунальные услуги, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов."Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. Потому что аренда квартиры, оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде — это как один месяц где-то в Дюссельдорфе. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать", — сказал он.По словам губернатора, на этом могут заработать жители региона, сдающие квартиры в аренду.Алиханов отметил также, что следует как можно скорее вернуть электронные визы для въезда в Россию. Этот механизм заморозили из-за пандемии коронавируса, но в 2019 году, когда он работал, Калининградская область без всякой рекламы приняла больше 100 тысяч человек за полгода, подчеркнул глава региона.Он добавил, что многие европейцы обязательно приедут в Россию и оставят здесь деньги. "И будут смотреть на то, как реально обстоят дела в России, не веря этой сумасшедшей пропаганде, откровенной бредятине, которую иногда пишут их газеты", — заключил губернатор.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и рекордную инфляцию. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но антироссийские рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221125/kaliningrad-1834161621.html

германия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, германия, калининград, антон алиханов