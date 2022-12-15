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Двенадцать нижегородских компаний выиграли гранты за разработку IT-решений

Двенадцать нижегородских компаний выиграли гранты за разработку IT-решений - РИА Новости, 15.12.2022

Двенадцать нижегородских компаний выиграли гранты за разработку IT-решений

Двенадцать нижегородских компаний стали победителями конкурса на предоставление грантов разработчикам отечественных ИТ-решений, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:08

2022-12-15T18:08

2022-12-15T18:08

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек — РИА Новости. Двенадцать нижегородских компаний стали победителями конкурса на предоставление грантов разработчикам отечественных ИТ-решений, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Заявки на участие в конкурсе, организованном правительством региона, принимались с 5 сентября по 21 октября – на неделю дольше запланированного. Из-за большого числа обращений было решено продлить срок приема заявок."Осенью 2022 года мы запустили программу грантовой поддержки нижегородских разработчиков. Она оказалась одной из самых эффективных мер поддержки отрасли. В общей сложности на конкурс поступило 60 заявок, к участию были допущены 39 компаний. У многих проектов нет аналогов, они также имеют потенциал импортозамещения. Опыт, безусловно, оказался успешным", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на церемонии награждения.Глава региона рассказал, что грантополучателями стали 12 компаний. В число лучших вошли проекты в области пищевой промышленности и дополненной реальности, разработки для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, для аналитики данных и аналитики коммуникаций, а также другие ИТ-решения. Суммы грантов составили от 2,4 миллиона до 16,2 миллиона рублей."Проекты, успешно прошедшие формальную оценку оператором, оценивались независимыми экспертами фонда "Сколково". Их заключения носили рекомендательный характер для грантового комитета, в который входили эксперты из различных отраслей и органов власти, именно он принимал решение о победителях. Каждый проект оценивался по 19 критериям. 12 из 39 участников, набравших более 80 баллов, стали победителями грантового конкурса", - рассказал председатель грантового комитета, министр информационных технологий и связи региона Александр Синелобов.Самый высокий балл получило ООО "Маттлер" и их проект по доработке системы Morigan для новых участков мясоперерабатывающих заводов. Это программа видеоаналитики распознавания объектов на базе нейросетей и компьютерного зрения.На втором месте – ООО "Дирэй" с проектом по доработке платформы аналитики коммуникаций Deeray. Это система, которая автоматически преобразует любые коммуникации с клиентами в структурированные данные, выделяя тему и объекты обращения, проблемы и потребности клиентов.На третьем месте – ООО "Индастриал софтвер солюшн" с проектом модернизации системы WeldProManager. Она предназначена для мониторинга работы промышленного оборудования, выявления фактов нарушения технологии и оповещения ответственных лиц.Как отметил директор Центра искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев, к участию в конкурсе допускались только организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Грантополучатели должны будут реализовать свои проекты в срок от 6 до 12 месяцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

глеб никитин, нижегородская область, россия