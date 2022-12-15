https://ria.ru/20221215/istrebitel-1839026046.html
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний - РИА Новости, 15.12.2022
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас, сообщила компания-производитель Lockheed Martin. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:54
2022-12-15T22:54
2022-12-15T23:30
в мире
техас
сша
lockheed martin
f-35
великобритания
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас, сообщила компания-производитель Lockheed Martin."Мы осведомлены об аварии F-35B <...> и понимаем, что летчик катапультировался благополучно", — говорится в релизе.Авария произошла на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт, инфраструктуру которого также использует Lockheed Martin.На видеозаписи происшествия видно, что самолет потерпел крушение при посадке вертикальным способом. У истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, сша, lockheed martin , f-35, великобритания
В мире, Техас, США, Lockheed Martin , F-35, Великобритания
22:54 15.12.2022 (обновлено: 23:30 15.12.2022)
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний
Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в Техасе
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас, сообщила компания-производитель Lockheed Martin.
"Мы осведомлены об аварии F-35B <...> и понимаем, что летчик катапультировался благополучно", — говорится в релизе.
Авария произошла на авиабазе Военно-морских сил США
Форт-Уэрт, инфраструктуру которого также использует Lockheed Martin.
На видеозаписи происшествия видно, что самолет потерпел крушение при посадке вертикальным способом. У истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для корпуса морской пехоты США
и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.