https://ria.ru/20221215/istrebitel-1839026046.html

Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний

Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний - РИА Новости, 15.12.2022

Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытаний

Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас, сообщила компания-производитель Lockheed Martin. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:54

2022-12-15T22:54

2022-12-15T23:30

в мире

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lockheed martin

f-35

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Новейший американский истребитель F-35B разбился во время испытательного полета в штате Техас, сообщила компания-производитель Lockheed Martin."Мы осведомлены об аварии F-35B <...> и понимаем, что летчик катапультировался благополучно", — говорится в релизе.Авария произошла на авиабазе Военно-морских сил США Форт-Уэрт, инфраструктуру которого также использует Lockheed Martin.На видеозаписи происшествия видно, что самолет потерпел крушение при посадке вертикальным способом. У истребителя подломилось носовое шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, обернувшись вокруг собственной оси и зацепив крылом землю.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, а также палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

https://ria.ru/20211115/checkmate-1759087895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, техас, сша, lockheed martin , f-35, великобритания