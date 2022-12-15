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Блогера из Ярославля оштрафовали за мелкий шрифт сообщения об иноагентстве

Блогера из Ярославля оштрафовали за мелкий шрифт сообщения об иноагентстве - РИА Новости, 15.12.2022

Блогера из Ярославля оштрафовали за мелкий шрифт сообщения об иноагентстве

Блогера из Ярославля, признанного иноагентом, оштрафовали за недостаточно большой шрифт уведомления о его статусе при публикации сообщения в социальной сети... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:52

2022-12-15T11:52

2022-12-15T12:23

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Блогера из Ярославля, признанного иноагентом, оштрафовали за недостаточно большой шрифт уведомления о его статусе при публикации сообщения в социальной сети "ВКонтакте", данное дело стало прецедентом в России, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде.Блогер Андрей Алексеев* получил статус иноагента в конце декабря прошлого года."Судом установлено, что Алексеев А…* при размещении материалов допустил нарушение порядка деятельности иностранного агента средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента", - сообщили в суде.Алексеев* 1 апреля в соцсети "ВКонтакте" разместил видеозапись без указания о том, что этот материал создан и распространен иноагентом. Интерес правоохранительных органов вызвала также публикация от 12 мая – сопровожденная коротким текстом аудиозапись, причем уведомление о статусе иноагента на этот раз присутствовало."Шрифт обязательного для иностранного агента текста… не превышал вдвое шрифт текста основного материала. Это показала и экспертиза, которая сочла, что соотношение размера букв составляет 1:1. Данное правонарушение выявлено 29 июля 2022 года сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Ярославской области", - отметили в суде.Там пояснили, что требование о двойном размере шрифта закреплено в пункте 4 приказа Роскомнадзора от 23.09.2020 №1244.Сам Алексеев* в суде пояснил, что при размещении аудиозаписи опубликовал необходимое согласно законодательству уведомление о своем статусе, написав его, как обычно, капс-локом. По его словам, уведомление наглядно выделялось на фоне основного текста. Алексеев* подчеркнул, что технически невозможно увеличить шрифт этого указания, так как он автоматически задан социальной сетью.Постановлением Фрунзенского районного суда Ярославля в конце октября Алексееву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей."Алексеев* подал жалобу на постановление, но Ярославский областной суд на заседании 14 декабря 2022 года, изучив доводы жалобы и материалы дела, оставил постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - прокомментировали в облсуде.Там подчеркнули, что ярославское административное дело о неподходящем шрифте уведомления о статусе иноагента стало первым в России.Сам Алексеев* сообщил РИА Новости, что будет обжаловать постановление Яроблсуда в следующей инстанции. Он также рассказал, что после того, как стал фигурантом дела, сопровождает свои публикации еще и картинками, где крупными буквами прописан его статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html

https://ria.ru/20221215/inoagenty-1838789026.html

https://ria.ru/20221214/dissernet-1838594198.html

https://ria.ru/20221212/oxxxymiron-1838003149.html

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Владимир Лаврентьев

вконтакте, происшествия, ярославль, технологии, россия