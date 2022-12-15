https://ria.ru/20221215/indiya-1838879143.html

В Индии почти 40 человек погибли после распития поддельного алкоголя

В Индии почти 40 человек погибли после распития поддельного алкоголя - РИА Новости, 15.12.2022

В Индии почти 40 человек погибли после распития поддельного алкоголя

Не менее 39 человек погибли и несколько пострадавших находятся в больницах индийского штата Бихар после употребления поддельного алкоголя, сообщает издание... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:43

2022-12-15T13:43

2022-12-15T13:43

в мире

бихар

индия

здоровье - общество

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 дек – РИА Новости. Не менее 39 человек погибли и несколько пострадавших находятся в больницах индийского штата Бихар после употребления поддельного алкоголя, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники в полиции.Инцидент вызвал протесты в парламенте Бихара, когда лидеры оппозиционных партий высказались против политики правительства штата на полный запрет алкоголя в штате. В свою очередь глава штата Нитиш Кумар призвал людей быть начеку и не покупать поддельный алкоголь, а также заявил о том, что необходимо найти людей, занимающихся производством алкоголя. Вскоре после этого районная администрация сформировала группы должностных лиц, которые объедут пострадавшие деревни и встретятся с семьями погибших, чтобы найти тех, кто мог продавать запрещенные спиртные напитки.Запрет на продажу и производство алкоголя вступил в силу в Бихаре с 2016 года, после чего в штате образовался нелегальный рынок алкоголя, в том числе контрафактного. По данным местных СМИ, за прошлый год от употребления некачественного спиртного в штате скончались около 100 человек.Власти Индии стремятся к сокращению потребления алкоголя населением, устанавливая большие налоги, достигающие 70%, или вводя ограничения на его продажу. Население страны потребляет кустарно произведенный самогон из кокосов, сахарного тростника, орехов кешью и многого другого, который зачастую производится с технологическими нарушениями и приводит к отравлению или смерти.

https://rsport.ria.ru/20221030/alkogol-1827937729.html

https://ria.ru/20221205/volochkova-1836465092.html

бихар

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в мире, бихар, индия, здоровье - общество